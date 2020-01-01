Fatih Terim'in Trabzonspor karnesi

Fatih Terim'in Galatasaray'ı, 22. kez Trabzonspor'la kozlarını paylaşıyor. Peki deneyimli çalıştırıcının performansı nasıl?

, Süper Lig'in 30. haftasında 'u konuk ediyor. Fatih Terim bu karşılaşmayla beraber Galatasaray'ın başında 22. Trabzonspor sınavına çıkıyor.

Peki deneyimli teknik adamın Trabzonspor maçı performansları nasıl?

Fatih Terim'in Trabzonspor karnesi

Fatih Terim'li Galatasaray bugüne kadar Süper Lig'de Trabzonspor ile 21 kez karşı karşıya geldi.

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Galatasaray bu maçların 11'ini kazanırken, 3 maçta gülen taraf Trabzonspor oldu. İki takım arasındaki 7 maçta ise kazanan çıkmadı.

Sarı Kırmızılılar bu maçlarda 35 gol atarken, kalesinde ise 23 gol gördü. İşte o maçlar: