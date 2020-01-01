Fatih Terim'in Trabzonspor karnesi
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AA
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Fatih Terim bu karşılaşmayla beraber Galatasaray'ın başında 22. Trabzonspor sınavına çıkıyor.
Peki deneyimli teknik adamın Trabzonspor maçı performansları nasıl?
Fatih Terim'in Trabzonspor karnesi
Fatih Terim'li Galatasaray bugüne kadar Süper Lig'de Trabzonspor ile 21 kez karşı karşıya geldi.
Galatasaray bu maçların 11'ini kazanırken, 3 maçta gülen taraf Trabzonspor oldu. İki takım arasındaki 7 maçta ise kazanan çıkmadı.
Sarı Kırmızılılar bu maçlarda 35 gol atarken, kalesinde ise 23 gol gördü. İşte o maçlar:
|Tarih
|Maç
|Rakip Teknik Direktör
|17 Ağustos 1996
|Galatasaray 1-0 Trabzonspor
|Şenol Güneş
|25 Ocak 1997
|Trabzonspor 0-0 Galatasaray
|Şenol Güneş
|8 Kasım 1997
|Galatasaray 2-2 Trabzonspor
|Özkan Sümer
|4 Nisan 1998
|Trabzonspor 1-1 Galatasaray
|Ali Kemal Denizci
|15 Kasım 1998
|Galatasaray 3-5 Trabzonspor
|Gordon Milne
|25 Nisan 1999
|Trabzonspor 0-3 Galatasaray
|Gordon Milne
|15 Ağustos 1999
|Trabzonspor 1-2 Galatasaray
|Ahmet Suat Özyazıcı
|6 Şubat 2000
|Galatasaray 2-0 Trabzonspor
|Giray Bulak
|16 Kasım 2002
|Galatasaray 2-1 Trabzonspor
|Samet Aybaba
|4 Mayıs 2003
|Trabzonspor 1-2 Galatasaray
|Samet Aybaba
|14 Aralık 2003
|Galatasaray 1-2 Trabzonspor
|Turgay Semercioğlu
|11 Aralık 2011
|Trabzonspor 0-3 Galatasaray
|Şenol Güneş
|25 Mart 2012
|Galatasaray 1-1 Trabzonspor
|Şenol Güneş
|28 Nisan 2012
|Trabzonspor 2-4 Galatasaray
|Şenol Güneş
|2 Mayıs 2012
|Galatasaray 0-0 Trabzonspor
|Şenol Güneş
|23 Aralık 2012
|Trabzonspor 0-0 Galatasaray
|Şenol Güneş
|18 Mayıs 2013
|Galatasaray 2-0 Trabzonspor
|Tolunay Kafkas
|1 Nisan 2018
|Galatasaray 2-1 Trabzonspor
|Rıza Çalımbay
|1 Eylül 2018
|Trabzonspor 4-0 Galatasaray
|Ünal Karaman
|10 Şubat 2019
|Galatasaray 3-1 Trabzonspor
|Ünal Karaman
|1 Aralık 2019
|Trabzonspor 1-1 Galatasaray
|Ünal Karaman