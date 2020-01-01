Galatasaray

Fatih Terim'in Trabzonspor karnesi

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Fatih Terim Galatasaray
AA
Fatih Terim'in Galatasaray'ı, 22. kez Trabzonspor'la kozlarını paylaşıyor. Peki deneyimli çalıştırıcının performansı nasıl?

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Fatih Terim bu karşılaşmayla beraber Galatasaray'ın başında 22. Trabzonspor sınavına çıkıyor.

Peki deneyimli teknik adamın Trabzonspor maçı performansları nasıl?

Fatih Terim'in Trabzonspor karnesi

Fatih Terim'li Galatasaray bugüne kadar Süper Lig'de Trabzonspor ile 21 kez karşı karşıya geldi. 

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    Galatasaray bu maçların 11'ini kazanırken, 3 maçta gülen taraf Trabzonspor oldu. İki takım arasındaki 7 maçta ise kazanan çıkmadı.

    Sarı Kırmızılılar bu maçlarda 35 gol atarken, kalesinde ise 23 gol gördü. İşte o maçlar:

    Tarih Maç Rakip Teknik Direktör
    17 Ağustos 1996 Galatasaray 1-0 Trabzonspor Şenol Güneş
    25 Ocak 1997 Trabzonspor 0-0 Galatasaray Şenol Güneş
    8 Kasım 1997 Galatasaray 2-2 Trabzonspor Özkan Sümer
    4 Nisan 1998 Trabzonspor 1-1 Galatasaray Ali Kemal Denizci
    15 Kasım 1998 Galatasaray 3-5 Trabzonspor Gordon Milne
    25 Nisan 1999 Trabzonspor 0-3 Galatasaray Gordon Milne
    15 Ağustos 1999 Trabzonspor 1-2 Galatasaray Ahmet Suat Özyazıcı
    6 Şubat 2000 Galatasaray 2-0 Trabzonspor Giray Bulak
    16 Kasım 2002 Galatasaray 2-1 Trabzonspor Samet Aybaba
    4 Mayıs 2003 Trabzonspor 1-2 Galatasaray Samet Aybaba
    14 Aralık 2003 Galatasaray 1-2 Trabzonspor Turgay Semercioğlu
    11 Aralık 2011 Trabzonspor 0-3 Galatasaray Şenol Güneş
    25 Mart 2012 Galatasaray 1-1 Trabzonspor Şenol Güneş
    28 Nisan 2012 Trabzonspor 2-4 Galatasaray Şenol Güneş
    2 Mayıs 2012 Galatasaray 0-0 Trabzonspor Şenol Güneş
    23 Aralık 2012 Trabzonspor 0-0 Galatasaray Şenol Güneş
    18 Mayıs 2013 Galatasaray 2-0 Trabzonspor Tolunay Kafkas
    1 Nisan 2018 Galatasaray 2-1 Trabzonspor Rıza Çalımbay
    1 Eylül 2018 Trabzonspor 4-0 Galatasaray Ünal Karaman
    10 Şubat 2019 Galatasaray 3-1 Trabzonspor Ünal Karaman
    1 Aralık 2019 Trabzonspor 1-1 Galatasaray Ünal Karaman

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