Süper Lig

Fatih Terim'in Süper Lig derbileri karnesi

Son güncelleme
Yorum()
AA
Galatasaray Teknik Direktörü, Fenerbahçe karşısında Süper Lig kariyerindeki 63. derbi maça çıkacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Sarı kırmızılı ekibin başarılı çalıştırıcısı Fatih Terim, bu karşılaşmayla beraber kariyerindeki 63. derbiye çıkacak.

Deneyimli antrenörün Süper Lig kariyerindeki derbi performansları nasıl?

Editörün Seçtikleri

Fatih Terim'in derbi karnesi

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında dördüncü dönemini yaşıyor. Tamamı sarı kırmızılı ekiple olmak üzere 8 lig şampiyonluğu bulnan Terim, çıktığı 62 derbinin 25'inde galibiyet almayı başardı.

Sahadan 15 kez mağlup ayrılan deneyimli antrenör, 22 defa da rakipleriyle berabere kaldı.

Haberin devamı aşağıda

Bu maçlarda 93 kez gol sevinci yaşayan Terim'in Galatasaray takımları kalesinde ise 79 gol gördü.

Fatih Terim'in kariyeri boyunca çıktığı derbi maçlarda aldığı tüm sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu:

Tarih Maç Rakip Teknik Direktör
17 Ağustos 1996 Galatasaray 1-0 Trabzonspor Şenol Güneş
8 Eylül 1996 Galatasaray 0-4 Fenerbahçe Sebastiao Lazaroni
15 Kasım 1996 Galatasaray 2-2 Beşiktaş Rasim Kara
25 Ocak 1997 Trabzonspor 0-0 Galatasaray Şenol Güneş
9 Şubat 1997 Fenerbahçe 3-2 Galatasaray Todor Veselinovic
20 Nisan 1997 Beşiktaş 1-1 Galatasaray Rasim Kara
5 Eylül 1997 Fenerbahçe 3-1 Galatasaray Otto Baric
21 Eylül 1997 Beşiktaş 2-1 Galatasaray John Benjamin Toshack
8 Kasım 1997 Galatasaray 2-2 Trabzonspor Özkan Sümer
15 Şubat 1998 Galatasaray 2-2 Fenerbahçe Otto Baric
1 Mart 1998 Galatasaray 3-2 Beşiktaş John Benjamin Toshack
4 Nisan 1998 Trabzonspor 1-1 Galatasaray Ali Kemal Denizci
20 Eylül 1998 Fenerbahçe 2-2 Galatasaray Joachim Löw
15 Kasım 1998 Galatasaray 3-5 Trabzonspor Gordon Milne
16 Aralık 1998 Galatasaray 2-0 Beşiktaş John Benjamin Toshack
7 Mart 1999 Galatasaray 2-0 Fenerbahçe Joachim Löw
25 Nisan 1999 Trabzonspor 0-3 Galatasaray Gordon Milne
9 Mayıs 1999 Beşiktaş 1-1 Galatasaray Karl-Heinz Feldkamp
15 Ağustos 1999 Trabzonspor 1-2 Galatasaray Ahmet Suat Özyazıcı
12 Aralık 1999 Galatasaray 1-0 Beşiktaş Hans-Peter Briegel
22 Aralık 1999 Fenerbahçe 1-2 Galatasaray Zdenek Zeman
6 Şubat 2000 Galatasaray 2-0 Trabzonspor Giray Bulak
26 Mart 2000 Galatasaray 0-1 Fenerbahçe Turhan Sofuoğlu
14 Nisan 2000 Beşiktaş 1-1 Galatasaray Hans-Peter Briegel
6 Kasım 2002 Fenerbahçe 6-0 Galatasaray Werner Lorant
16 Kasım 2002 Galatasaray 2-1 Trabzonspor Samet Aybaba
8 Aralık 2002 Galatasaray 0-1 Beşiktaş Mircea Lucescu
8 Mart 2003 Galatasaray 2-0 Fenerbahçe Oğuz Çetin
4 Mayıs 2003 Trabzonspor 1-2 Galatasaray Samet Aybaba
25 Mayıs 2003 Beşiktaş 1-0 Galatasaray Mircea Lucescu
21 Eylül 2003 Galatasaray 2-2 Fenerbahçe Christoph Daum
31 Kasım 2003 Beşiktaş 0-0 Galatasaray Mircea Lucescu
14 Aralık 2003 Galatasaray 1-2 Trabzonspor Turgay Semercioğlu
29 Şubat 2004 Fenerbahçe 2-1 Galatasaray Christoph Daum
20 Kasım 2011 Beşiktaş 0-0 Galatasaray Carlos Carvalhal
7 Aralık 2011 Galatasaray 3-1 Fenerbahçe Aykut Kocaman
11 Aralık 2011 Trabzonspor 0-3 Galatasaray Şenol Güneş
26 Şubat 2012 Galatasaray 3-2 Beşiktaş Carlos Carvalhal
17 Mart 2012 Fenerbahçe 2-2 Galatasaray Aykut Kocaman
25 Mart 2012 Galatasaray 1-1 Trabzonspor Şenol Güneş
16 Nisan 2012 Beşiktaş 0-2 Galatasaray Carlos Carvalhal
22 Nisan 2012 Galatasaray 1-2 Fenerbahçe Aykut Kocaman
28 Nisan 2012 Trabzonspor 2-4 Galatasaray Şenol Güneş
2 Mayıs 2012 Galatasaray 0-0 Trabzonspor Şenol Güneş
6 Mayıs 2012 Galatasaray 2-2 Beşiktaş Carlos Carvalhal
12 Mayıs 2012 Fenerbahçe 0-0 Galatasaray Aykut Kocaman
26 Ağustos 2012 Beşiktaş 3-3 Galatasaray Samet Aybaba
16 Aralık 2012 Galatasaray 2-1 Fenerbahçe Aykut Kocaman
23 Aralık 2012 Trabzonspor 0-0 Galatasaray Şenol Güneş
27 Ocak 2013 Galatasaray 2-1 Beşiktaş Samet Aybaba
12 Mayıs 2013 Fenerbahçe 2-1 Galatasaray Aykut Kocaman
18 Mayıs 2013 Galatasaray 2-0 Trabzonspor Tolunay Kafkas
22 Eylül 2013 Galatasaray 3-0 Beşiktaş Slaven Bilic
17 Mart 2018 Fenerbahçe 0-0 Galatasaray Aykut Kocaman
1 Nisan 2018 Galatasaray 2-1 Trabzonspor Rıza Çalımbay
29 Nisan 2018 Galatasaray 2-0 Beşiktaş Şenol Güneş
1 Eylül 2018 Trabzonspor 4-0 Galatasaray Ünal Karaman
2 Kasım 2018 Galatasaray 2-2 Fenerbahçe Erwin Koeman
2 Aralık 2018 Beşiktaş 1-0 Galatasaray Şenol Güneş
10 Şubat 2019 Galatasaray 3-1 Trabzonspor Ünal Karaman
14 Nisan 2019 Fenerbahçe 1-1 Galatasaray Ersun Yanal
5 Mayıs 2019 Galatasaray 2-0 Beşiktaş Şenol Güneş

Kapat