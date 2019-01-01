Fatih Terim'in Süper Lig derbileri karnesi
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AA
Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Sarı kırmızılı ekibin başarılı çalıştırıcısı Fatih Terim, bu karşılaşmayla beraber kariyerindeki 63. derbiye çıkacak.
Deneyimli antrenörün Süper Lig kariyerindeki derbi performansları nasıl?
Fatih Terim'in derbi karnesi
Fatih Terim, Galatasaray'ın başında dördüncü dönemini yaşıyor. Tamamı sarı kırmızılı ekiple olmak üzere 8 lig şampiyonluğu bulnan Terim, çıktığı 62 derbinin 25'inde galibiyet almayı başardı.
Sahadan 15 kez mağlup ayrılan deneyimli antrenör, 22 defa da rakipleriyle berabere kaldı.
Bu maçlarda 93 kez gol sevinci yaşayan Terim'in Galatasaray takımları kalesinde ise 79 gol gördü.
Fatih Terim'in kariyeri boyunca çıktığı derbi maçlarda aldığı tüm sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu:
|Tarih
|Maç
|Rakip Teknik Direktör
|17 Ağustos 1996
|Galatasaray 1-0 Trabzonspor
|Şenol Güneş
|8 Eylül 1996
|Galatasaray 0-4 Fenerbahçe
|Sebastiao Lazaroni
|15 Kasım 1996
|Galatasaray 2-2 Beşiktaş
|Rasim Kara
|25 Ocak 1997
|Trabzonspor 0-0 Galatasaray
|Şenol Güneş
|9 Şubat 1997
|Fenerbahçe 3-2 Galatasaray
|Todor Veselinovic
|20 Nisan 1997
|Beşiktaş 1-1 Galatasaray
|Rasim Kara
|5 Eylül 1997
|Fenerbahçe 3-1 Galatasaray
|Otto Baric
|21 Eylül 1997
|Beşiktaş 2-1 Galatasaray
|John Benjamin Toshack
|8 Kasım 1997
|Galatasaray 2-2 Trabzonspor
|Özkan Sümer
|15 Şubat 1998
|Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
|Otto Baric
|1 Mart 1998
|Galatasaray 3-2 Beşiktaş
|John Benjamin Toshack
|4 Nisan 1998
|Trabzonspor 1-1 Galatasaray
|Ali Kemal Denizci
|20 Eylül 1998
|Fenerbahçe 2-2 Galatasaray
|Joachim Löw
|15 Kasım 1998
|Galatasaray 3-5 Trabzonspor
|Gordon Milne
|16 Aralık 1998
|Galatasaray 2-0 Beşiktaş
|John Benjamin Toshack
|7 Mart 1999
|Galatasaray 2-0 Fenerbahçe
|Joachim Löw
|25 Nisan 1999
|Trabzonspor 0-3 Galatasaray
|Gordon Milne
|9 Mayıs 1999
|Beşiktaş 1-1 Galatasaray
|Karl-Heinz Feldkamp
|15 Ağustos 1999
|Trabzonspor 1-2 Galatasaray
|Ahmet Suat Özyazıcı
|12 Aralık 1999
|Galatasaray 1-0 Beşiktaş
|Hans-Peter Briegel
|22 Aralık 1999
|Fenerbahçe 1-2 Galatasaray
|Zdenek Zeman
|6 Şubat 2000
|Galatasaray 2-0 Trabzonspor
|Giray Bulak
|26 Mart 2000
|Galatasaray 0-1 Fenerbahçe
|Turhan Sofuoğlu
|14 Nisan 2000
|Beşiktaş 1-1 Galatasaray
|Hans-Peter Briegel
|6 Kasım 2002
|Fenerbahçe 6-0 Galatasaray
|Werner Lorant
|16 Kasım 2002
|Galatasaray 2-1 Trabzonspor
|Samet Aybaba
|8 Aralık 2002
|Galatasaray 0-1 Beşiktaş
|Mircea Lucescu
|8 Mart 2003
|Galatasaray 2-0 Fenerbahçe
|Oğuz Çetin
|4 Mayıs 2003
|Trabzonspor 1-2 Galatasaray
|Samet Aybaba
|25 Mayıs 2003
|Beşiktaş 1-0 Galatasaray
|Mircea Lucescu
|21 Eylül 2003
|Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
|Christoph Daum
|31 Kasım 2003
|Beşiktaş 0-0 Galatasaray
|Mircea Lucescu
|14 Aralık 2003
|Galatasaray 1-2 Trabzonspor
|Turgay Semercioğlu
|29 Şubat 2004
|Fenerbahçe 2-1 Galatasaray
|Christoph Daum
|20 Kasım 2011
|Beşiktaş 0-0 Galatasaray
|Carlos Carvalhal
|7 Aralık 2011
|Galatasaray 3-1 Fenerbahçe
|Aykut Kocaman
|11 Aralık 2011
|Trabzonspor 0-3 Galatasaray
|Şenol Güneş
|26 Şubat 2012
|Galatasaray 3-2 Beşiktaş
|Carlos Carvalhal
|17 Mart 2012
|Fenerbahçe 2-2 Galatasaray
|Aykut Kocaman
|25 Mart 2012
|Galatasaray 1-1 Trabzonspor
|Şenol Güneş
|16 Nisan 2012
|Beşiktaş 0-2 Galatasaray
|Carlos Carvalhal
|22 Nisan 2012
|Galatasaray 1-2 Fenerbahçe
|Aykut Kocaman
|28 Nisan 2012
|Trabzonspor 2-4 Galatasaray
|Şenol Güneş
|2 Mayıs 2012
|Galatasaray 0-0 Trabzonspor
|Şenol Güneş
|6 Mayıs 2012
|Galatasaray 2-2 Beşiktaş
|Carlos Carvalhal
|12 Mayıs 2012
|Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
|Aykut Kocaman
|26 Ağustos 2012
|Beşiktaş 3-3 Galatasaray
|Samet Aybaba
|16 Aralık 2012
|Galatasaray 2-1 Fenerbahçe
|Aykut Kocaman
|23 Aralık 2012
|Trabzonspor 0-0 Galatasaray
|Şenol Güneş
|27 Ocak 2013
|Galatasaray 2-1 Beşiktaş
|Samet Aybaba
|12 Mayıs 2013
|Fenerbahçe 2-1 Galatasaray
|Aykut Kocaman
|18 Mayıs 2013
|Galatasaray 2-0 Trabzonspor
|Tolunay Kafkas
|22 Eylül 2013
|Galatasaray 3-0 Beşiktaş
|Slaven Bilic
|17 Mart 2018
|Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
|Aykut Kocaman
|1 Nisan 2018
|Galatasaray 2-1 Trabzonspor
|Rıza Çalımbay
|29 Nisan 2018
|Galatasaray 2-0 Beşiktaş
|Şenol Güneş
|1 Eylül 2018
|Trabzonspor 4-0 Galatasaray
|Ünal Karaman
|2 Kasım 2018
|Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
|Erwin Koeman
|2 Aralık 2018
|Beşiktaş 1-0 Galatasaray
|Şenol Güneş
|10 Şubat 2019
|Galatasaray 3-1 Trabzonspor
|Ünal Karaman
|14 Nisan 2019
|Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
|Ersun Yanal
|5 Mayıs 2019
|Galatasaray 2-0 Beşiktaş
|Şenol Güneş