Fatih Terim'in Süper Lig derbileri karnesi

Galatasaray Teknik Direktörü, Fenerbahçe karşısında Süper Lig kariyerindeki 63. derbi maça çıkacak.

, Süper Lig'in 6. haftasında 'yi konuk edecek.

Sarı kırmızılı ekibin başarılı çalıştırıcısı Fatih Terim, bu karşılaşmayla beraber kariyerindeki 63. derbiye çıkacak.

Deneyimli antrenörün Süper Lig kariyerindeki derbi performansları nasıl?

Fatih Terim'in derbi karnesi

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında dördüncü dönemini yaşıyor. Tamamı sarı kırmızılı ekiple olmak üzere 8 lig şampiyonluğu bulnan Terim, çıktığı 62 derbinin 25'inde galibiyet almayı başardı.

Sahadan 15 kez mağlup ayrılan deneyimli antrenör, 22 defa da rakipleriyle berabere kaldı.

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Bu maçlarda 93 kez gol sevinci yaşayan Terim'in Galatasaray takımları kalesinde ise 79 gol gördü.

Fatih Terim'in kariyeri boyunca çıktığı derbi maçlarda aldığı tüm sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu: