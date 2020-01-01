Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında açıklama

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıkan Fatih Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu açıklandı.

Koronavirüse yakalanan Teknik Direktörü Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

Liv Hospital tarafından yapılan bilgilendirmede Fatih Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmadığı ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

Hastaneden yapılan açıklama şu şekilde:

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"Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemiz Liv Hospital Ulus'ta başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir"