Fatih Terim'in istediği Mostafa Mohamed: Zamalek'in her şeyi

Goal'ün Arapça edisyonundan Mahmoud Diaa, Terim'in Galatasaray'a alınmasını istediğini açıkladığı Mısırlı golcü hakkında bilgiler paylaştı.

'da teknik direktör Fatih Terim'in maçının ardından açıkladığı transfer listesinde 'ın Zamalek kulübünde oynayan Mostafa Mohamed de yer alıyordu.

St. Etienne'in de ciddi bir ilgisinin bulunduğu 23 yaşındaki santrforu Goal'ün Arapça edisyonundan Mahmoud Diaa'ya sorduk.

"Mostafa Mohamed, Zamalek'in kendi akademisinden çıkan bir oyuncu. 2019'da Zamalek'e dönmeden önce El Dakhleya, Tanta ve Tala'ea El Gaish kulüplerine üç kez kiralık olarak verilmişti," diyen Diaa, "Zamalek ile çok iyi bir sezon geçirdi. Mısır Süper Kupası, CAF Süper Kupası ve Mısır Kupası'nı kazandı. CAF Şampiyonlar Ligi'ndeki son sezonunda da 8 golle Zamalek'in en skorer oyuncusuydu ve tek bir Şampiyonlar Ligi sezonunda Zamalek tarihinin en golcü ismi oldu" bilgilerini verdi.

Mohamed aynı zamanda Mısır'ın kazandığı 23 yaş altı Afrika Uluslar Kupası'nda da 4 golle gol kralı oldu. Zamalek'te çıktığı 51 maçta ise 19 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.

St. Etienne'den gelen teklifin ardından ise Mohamed, kulüpten ayrılmak istediğini açıkladı.

"Zamalek taraftarlarının bilmesini isterim ki, şu anda 24 yaşındayım ve yurt dışında oynama şansı önüme bir daha gelmeyecek," diyen Mohamed, "Yönetim benden Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sonuna kadar beklememi istedi, ama sanırım bu ertelenecek. Ve bu şartlarda kulübün benden beklediği gibi mükemmel bir performans gösteremeyebilirim" ifadelerini kullandı

Mohamed ayrıca, "Mısır Premier Ligi'nde sezon Olimpiyat Oyunları'nın sonuna dek bitmeyecek, bu yüzden şampiyonluk için yarıştıkları takdirde Zamalek'ten ayrılmak benim için zor olacak" şeklinde konuştu.

Zamalek'in resmî kulüp televizyonuna göre ise Mohamed, İspanya'nın Almeria takımından da bir teklif aldı. İspanyol ekibi, Mohamed için Zamalek'e 1.5 milyon euro'luk bir bedel karşılığında beş aylık kiralama teklifi ve 5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu sundu.