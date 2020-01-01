Süper Lig

Fatih Terim'in Fenerbahçe karnesi

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Fatih Terim Alanyaspor Galatasaray 07082020
AA
Fatih Terim, Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı çıkacağı 32. derbi mücadelesine hazırlanıyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı kırmızılı takımdaki 4. dönemini geçiren tecrübeli teknik adam, sarı kırmızılı takımın başında Fenerbahçe ile daha önce 31 resmi maça çıktı.

Galatasaray, bu derbilerin 11'ini kazanıp, 11'inde berabere kalırken, 9'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Terim'in Süper Lig'deki Fenerbahçe karnesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın başında Fenerbahçe ile Süper Lig’de bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 6, sarı-lacivertliler de 8 kez sahadan galip ayrıldı. 9 derbi ise berabere bitti.

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    Sarı kırmızılılar, son olarak geçtiğimiz sezon Fenerbahçe deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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