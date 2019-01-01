Galatasaray

Fatih Terim'in dikkat çeken Şampiyonlar Ligi istatistiği

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Galatasaray'ı Devler Ligi'nde en çok yöneten isim olan başarılı çalıştırıcının karnesi ilgi topluyor.

Galatasaray, 2019 - 2020 sezonundaki ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına Club Brugge deplasmanında çıkacak.

Sarı kırmızılı ekibin teknik patronu Fatih Terim'in Kupa 1'de yakaladığı istatistikler, başarılı çalıştırıcı ile Galatasaray arasındaki kuvvetli bağı kanıtlar nitelikte.

Opta verilerine göre, Galatasaray'ın Devler Ligi'nde çıktığı 110 maçın %43'ü Fatih Terim yönetiminde gerçekleşti.

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Buna göre Terim, Galatasaray'ın başında 47 Devler Ligi müsabakasında sahaya çıktı.

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Bu karşılaşmaların 14'ünde sahadan galibiyetle ayrılan deneyimli çalıştırıcı, bu alanda da Galatasaray tarihine damga vurmayı başardı.

Sarı kırmızılı ekibin Kupa 1'de aldığı toplam 28 galibiyetin yarısına imza atan efsane antrenör, başarılarına yenilerini eklemek amacıyla sahaya çıkacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge'ün yanında PSG ve Real Madrid ile eşleşti.

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