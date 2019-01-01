Fatih Terim'in dikkat çeken Şampiyonlar Ligi istatistiği
Galatasaray, 2019 - 2020 sezonundaki ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına Club Brugge deplasmanında çıkacak.
Sarı kırmızılı ekibin teknik patronu Fatih Terim'in Kupa 1'de yakaladığı istatistikler, başarılı çalıştırıcı ile Galatasaray arasındaki kuvvetli bağı kanıtlar nitelikte.
Opta verilerine göre, Galatasaray'ın Devler Ligi'nde çıktığı 110 maçın %43'ü Fatih Terim yönetiminde gerçekleşti.
Buna göre Terim, Galatasaray'ın başında 47 Devler Ligi müsabakasında sahaya çıktı.
Bu karşılaşmaların 14'ünde sahadan galibiyetle ayrılan deneyimli çalıştırıcı, bu alanda da Galatasaray tarihine damga vurmayı başardı.
Sarı kırmızılı ekibin Kupa 1'de aldığı toplam 28 galibiyetin yarısına imza atan efsane antrenör, başarılarına yenilerini eklemek amacıyla sahaya çıkacak.
1 - Fatih Terim, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği 110 maçın %43'ünde sahada teknik direktör olarak yer aldı (47 maç). Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği 28 galibiyetin yarısında Fatih Terim'in imzası var (14). Aidiyet. pic.twitter.com/ehZ9tgTW2F— OptaCan (@OptaCan) September 18, 2019
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge'ün yanında PSG ve Real Madrid ile eşleşti.