Fatih Terim'in derbi kadrosu hazır

Hafta sonu Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da derbinin ilk 11 şekillendi.

Süper Lig'de 5. haftayı beraberliği ile tamamlayan 'da dikkatler derbisine çevrildi.

Kritik derbi öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte teknik patron Fatih Terim ilk 11 planını hazırladı.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre deneyimli antrenör Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 11'inden 5 ismi yedeğe çekecek.

Malatya ekibi karşısında rotasyon yapan Terim, Falcao, Feghouli ve sakatlığı bulunan Belhanda gibi önemli isimleri dinlendirmişti.

Başarılı çalıştırıcı derbide ise ideal 11'ine dönüş yapacak.

Malatya'da maça başlayan Adem Büyük, Florin Andone, Ömer Bayram ve Şener Özbayraklı kulübeye geçecek. Younes Belhanda ise Jean Michael Seri yerine ilk 11'e dahil edilecek.

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Marcao ve Luyindama'yı özel olarak uyaran Terim'in Fenerbahçe kadrosu şu şekilde olacak:

Fernando Muslera, Mariano, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Mario Lemina, Younes Belhanda, Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Radamel Falcao.

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 8 puan topladı.