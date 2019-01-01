Fatih Terim'in cezasında 1 maç indirim

PFDK'dan 4 resmi müsabakadan men alan Fatih Terim'in cezası Tahkim Kurulu'nda 3'e indirildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu teknik direktör Fatih Terim'e, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan - karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle 4 resmi müsabakadan men cezası vermişti. Tahkim Kurulu bugün yaptığı toplantı sonrasında tecrübeli teknik adamın cezasında indirime gitti.

Tahmin Kurulu'nun yaptığı açıklama şöyle;

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim'in sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-c ve 38/2. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.000,00 TL para cezası ile cezalandırılması yönündeki PFDK kararının; 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılması şeklinde düzeltilmesine oyçokluğu ile,

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- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin antrenörü Ümit Davala'nın rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."

maçında yok!

Fatih Terim, Galatasaray'ın oynayacağı ligin dördüncü haftasındaki , beşinci haftasındaki ve altıncı haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmalarında takımının başındaki yerini alamayacak.