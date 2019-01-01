Fatih Terim'in Beşiktaş'a karşı kaç galibiyeti var?
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AA
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Dev derbi Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.
Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'de 121 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray'ın rakibine karşı 44-35'lik üstünlüğü bulunuyor (42B).
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı ise Beşiktaş 1-0 kazanmıştı.
Fatih Terim'in Beşiktaş karşısında kaç galibiyeti var?
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başında 30. defa Beşiktaş'ın karşısına çıkacak.
Deneyimli teknik direktör, Beşiktaş ile oynadığı 28 derbide 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.