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Galatasaray

Fatih Terim'in 10 maçlık cezası sona erdi

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçının ardından aldığı 10 maçlık cezayı Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçıyla tamamladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Türkiye Kupası'nda Boluspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçta son kez saha kenarında yer almadı.

Süper Lig'in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından toplamda 10 maç men cezası verilen Terim, Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Göztepe maçıyla birlikte takımının başında yerini alacak.

Sarı-kırmızılı takımın yardımcı antrenörü Hasan Şaş ise derbideki olaylar nedeniyle verilen 8 maçlık cezasını 17. haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla doldurmuştu. Terim'in yokluğunda Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin, yedek kulübesinde yerini aldı.

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