Fatih Terim'e beş maç men cezası verildi

Karagümrük - Galatasaray maçında oyundan atılan Fatih Terim'e 5 maç, Marcao'ya ise 1 maç men cezası verildi.

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük - maçında kırmızı kart gören ve PFDK'ya sevk edilen Teknik Direktör Fatih Terim ile sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı stoperi Marcao'nun cezaları belli oldu.

Karşılaşmada maçın hakemi tarafından ihraç edilerek tribüne gönderilen Fatih Terim, "sportmenliğe aykırı hareket, hakaret ve tedbire uymamama" gerekçeleriyle, Marcao ise "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Fatih Terim'e 5 maç, Marcao'ya ise 1 maç men cezası verildi.

Hangi maçları kaçıracak?

Terim, cezası nedeniyle , , ve maçlarında takımının başında yer alamayacak.

Cezasını karşısında çeken Marcao ise Trabzonspor maçında sahada olabilecek.

Gerekçeli karar

PFDK'nın gerekçeli kararında şu ifadeler yer aldı:

"GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, 18.12.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."