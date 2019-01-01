Fatih Terim'den transfer ve Garry Rodrigues açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Garry Rodrigues'e transfer görüşmeleri yapmak için izin verdiklerini duyurdu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın IG TV hesabından devre arası transfer dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Garry Rodrigues'e transfer görüşmeleri yapması için izin verdiklerini söyleyen tecrübeli teknik direktör, "Sonucunu henüz bilmiyorum ama anlaşma sağlanırsa vedalaşacağımız isimlerden birisi." dedi.

Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Terim, "Forvet ve stoper haricinde belki bir kanat, bir de orta saha oyuncusu takıma dahil edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki transfer duyumcularına sert çıkışan Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı:

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"Falcao, Luiz Felipe, Miranda, Emre Mor, Smolov gibi isimler duyuyorum, okuyorum. Özellikle sosyal medya artık sabır sınırlarını zorlamaya başladı. Bu hesaplar sizi kandırıyor."