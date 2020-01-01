Fatih Terim'den sert tepki!

Deneyimli teknik adam, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından uzatma süresiyle ilgili serzenişte bulundu...

Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo ile 1-1 berabere kalan 'da Fatih Terim, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan deneyimli teknik adam Kayserispor'u mücadelesinden ötürü kutlarken, "Aldıkları bir puan için de tebrik ederim. Ancak bir tane isabetli şutları var, o da gol. Futbol böyle bir oyun. 20-25 şut atman bir şeyi değiştirmiyor. İçeri atman önemli. Bizim için hakikaten kayıp bir puan. Özellikle ilk yarıda farklı bir sonuçla içeriye girmeliydik. Ama maalesef yakın mesafelerden golleri atamadık." dedi.

"Herkes yatıyor, vakit geçiriyor..."

Fatih Terim, maç sonundaki duraklama süresine tepkili olduğunu da belirtirken, "Bugün beş dakika uzatma verdiler. Kaldım sahada. Bir yere gitmedim. Sinirlendiğim bir şey var. Biz top oynamak istiyoruz. Muhteşem bir performans gösteren bir hakem var. Tebrik ediyorum. Ama kardeşim, 10 tane oyuncu değişti. Herkes yatıyor, herkes vakit geçiriyor. Karşılığı beş dakika mıdır? Allah rızası için ya! Ali Sami Yen'de bu kadar kolay mı 8, 9, 10 dakika uzatma vermemek? Maçın içerisinde oyunun momentumunu karşı taraf düşürdükten sonra isterseniz maçın sonuna daha fazla dakika ekleyin. Onu da eklemiyorsunuz bir de. Sarı kart? O da yok. Oynamak isteyen bir taraf var, oynamamak isteyen bir sürü taraf var. Kardeşim, anlamadım ben bu işi! Her saniye oyun duruyor ve buna müsaade eden bir Türk hakemliği var. Atarım, atmam, yenerim, yenilirim. Mesele bu değil ki. Biz oynamak istiyoruz." diye konuştu.