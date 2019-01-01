Fatih Terim'den sağ bek için sürpriz karar

Fatih Terim, Mariano ve Martin Linnes'in BB Erzurumspor karşısında oynayamayacak olması sebebiyle sağ bek alternatifini belirledi.

Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor'a konuk olacak Galatasaray'da kritik karşılaşma öncesinde sağ bek krizi yaşanıyor.

Hürriyet'in haberine göre; Mariano cezası, Marin Linnes ise sakatlığı sebebiyle Erzurum deplasmanında forma giyemeyecek. Fatih Terim, sağ bek bölgesinde Yuto Nagatomo'ya şans vermeyi planlıyor.

Her iki ayağını da kullanabilen Japon yıldız, bu bölgeye yabancı değil. Nagatomo, daha önce kariyerinde 32 kez sağ bek olarak görev yaptı.

Sarı kırmızılı takımda sol bekte ise Hatayspor maçının yıldızı Emre Taşdemir forma giyecek.