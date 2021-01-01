Fatih Terim'den PFDK'ye Arda Turan sitemi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın iki maçlık cezasının hukuka uygun olmadığını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Alanyaspor maçı öncesinde Arda Turan'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı iki maçlık cezayı değerlendirdi.

Cezanın hukuka uygun olmaığını savunan Terim, "'Fatih Terim'in adı geçtiyse az vermeyelim, yakışmaz' diye düşündüklerini tahmin ediyorum. Daha önce örneği olmayan bir karar ama ceza alması için Galatasaray forması giymesi yeterli" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Arda Turan, takımının 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odasında yaptığı küfürlü tezahüratlardan ötürü iki maç ceza almıştı.