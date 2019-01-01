Fatih Terim'den Steven N'Zonzi açıklaması!

Fatih Terim, Ankaragücü maçı öncesinde kadro dışı bırakılan Steven N'Zonzi'nin durumuyla ilgili konuştu.

Teknik Direktörü Fatih Terim, Ankaragücü ile oynayacakları karşılaşma öncesinde süresiz olarak kadro dışı bırakılan Steven N'Zonzi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yayıncı kuruluşa konuşan deneyimli teknik adam kadro dışı kararıyla ilgili, "N'Zonzi'nin yaptığının karşılığı buydu, biz de uyguladık. Sadece bana değil, arkadaşlarına da saygısızlık yaptı. Kimsenin böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Gayet doğal bir karardı." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulüpten Cuma günü yapılan açıklamada, "Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven N'Zonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır." denilmişti.

Sezon başında 'dan kiralık olarak transfer edilen Fransız oyuncu sarı-kırmızılı forma altında şu ana kadar 15 resmi maçta görev almıştı.