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Fatih Terim'den milli futbolcuya ret

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Getty Images
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da A Milli Takım forması giymiş bir oyuncuya onay çıkmadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Gürler transferine onay vermedi.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, İspanya'da Huesca formasını terleten Gürler, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.

Serdar Gurler Huesca

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Terim, A Milli Takım deneyimi de bulunan Serdar'ın transferini veto etti.

Sezon başında 2.5 milyon euro karşılığında bu sezon La Liga'ya yükselen Huesca'ya transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde 13 maça çıktı ve bir asist yaptı.

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