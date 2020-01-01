Fatih Terim'den Lemina açıklaması

Sarı-kırmızılı ekibin deneyimli çalıştırıcısı, Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 22. haftasında BtcTurk 'u 1-0'lık skorla mağup eden 'da Teknik Direktör Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda zorlu bir maç oynadıklarına değinirken, "Açıkçası çarşamba günü eforu yüksek, performansı yüksek bir maç oynadık, onun üzerine bu maç çok kolay olmadı. Malatya da iyi bir takım. Buna rağmen oyunu kontrol altında tuttuk. Bugün biraz daha az pas yaptık ama birden sonra kaçırdığımız goller de kaçacak şeyler değildi." dedi.

Rakiplerine karşı ligin ilk yarısında oynadıkları maçın 1-1 bittiğini hatırlatan Terim, şöyle devam etti: "Malatya'da hatırlayalım, çok kaçırdıktan sonra 1-1 bitmişti maç. Ancak böyle maçları da kazanmak gerekiyor. Taraftlarımızla birlikte böyle yürüyeceğiz, öyle duruyor. Bazı sakat oyuncularımız olmayınca işler güçleşiyor. Falcao'yu da denedik biraz, dönüşü bizim için önemliydi. Her kaybınızda çalkantılara girmek, puan olarak geride kalmak gibi bir durum varken kazanmak, iyi oynamak hatta çok önemliydi."

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Lemina'nın durumu

Fatih Terim, maçın son dakikalarında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Mario Lemina'nın durumuyla ilgili ise şöyle konuştu: "Maçtan önce karın adalesinde sorun var diye biliyordum ancak şimdi doktorla konuşunca arka adalesinde sorun olduğunu öğrendim, çok iyi bir haber değil. Lemina bizim için önemli bir oyuncu, rolü de herkesin yapabileceği bir rol değil. Umarız ciddi bir şeyi yoktur ancak olmazsa da elimizden geleni yapacağız."