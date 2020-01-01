Fatih Terim'den isyan: İki haftada gereğini yaptılar

Son dakika golüyle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Süper Lig'in 28. haftasında , konuk ettiği Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı.

55. dakikada Ahmet Çalık'ın direkt olarak kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, karşılaşma içerisinde 3-1'lik üstünlüğü yakalasa da 90+15. dakikada Maxim'in penaltıdan attığı gole engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a konuşan Fatih Terim, verilen hakem kararlarını eleştirdi.

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Terim "Açıkçası iki haftadır tatsız geçen maçlar oynuyoruz. Oyuncular emek veriyor, hepimiz emek veriyoruz. Ama maalesef iyi şeylerle karşılaşmıyoruz. İki haftadır öyle şeyler yaşıyoruz ki virüsü bedenlerde değil zihinlerde ve art niyetlerde bulacak bir buluş bekliyorum. En son bu saniye kuralı kaç yılında uygulandı bilmiyorum. Geçen hafta da bir şey söylemedim, önceki haftalarda da söylemedim. Kenan, kaleci Okan'ı tedirgin ediyor ve hakem düdüğü çalıyor. Cüneyt Hoca da içeriden seyrediyor. En çok bağıran haklı duruma geçiyor. Artık soyunma odasında bağırmanın, deklerasyon yayınlamanın dışında bir şey yapmak gerekiyor. Galatasaray kazanır, kaybeder. Kaybettiğinde alkışlar. Ama bunların önüne nasıl geçeceğiz? Sadece kınama deklerasyonlarıyla olmuyor demek ki. Ne Rize maçında ne başka maçta ağzımı açmadım. Bizim sıkıntımız onlardan değil, iki haftada da gereğini yaptılar. Geçen sene düdük astırılan arkadaşlar bugün VAR'da. Hani nerede Rize'deki? İçeri gittin diyorsun, ne yapayım kalıp ceza mı yiyeyim? Ne yapayım, ben başkalarının yaptığını yapsam 100 maç ceza yerim. Orada olsaydım penaltıda kalecinin direğin dibinde beklemesi talimatını verirdim. Neyini konuşacağız, ilk yarı muhteşem oynayan bir Galatasaray. En az 5 farklı bitebilirdi. Eksik kaldık, doğru karardı. Hiç itiraz yok. 10 kişi de iyi oynadık ancak ayarını kaçırırsanız iş başka yerlere gider." ifadelerini kullandı.