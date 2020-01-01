Fatih Terim'den isyan: "Bu kadar bariz ofsayt varken..."

Deneyimli teknik adam, Fernando Muslera'nın sakatlandığı pozisyonla ilgili maçın hakemlerini eleştirdi.

Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarında Çaykur Rizespor'a 2-0'lık skorla boyun eğen 'da Teknik Direktör Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan deneyimli teknik adam, Muslera'nın kaval kemiğinin kırıldığı pozisyonla ilgili şöyle konuştu: "Maalesef Emre Akbaba gibi aşağı yukarı aynı yerden Muslera'nın da ayağı kırıldı. Andone'nin de diz bağlarında bir sorun var. İkisi de çok önemli kayıp. Bu kuralın belki de en ağır darbesini yiyenlerden birisi Muslera oldu. Kabul ediyorum, kural oynat diyor. Ama bu kadar bariz bir ofsayt olduktan sonra, çekeceksin bayrağı artık. Kural oynat diyor, tamam. Ama nereye kadar? Oyuncunun ayağı kırılıncaya kadar mı?"

Çaykur Rizespor'un kendilerinden daha iyi bir mücadele ortaya koyduğunu da belirten Terim, "İyi oynamadığımız bir maçtı. Rizespor'u tebrik ediyorum. Penaltı var mıydı, yok muydu... Artık bunu otoriteler değerlendirecektir. Rizespor daha çok mücadele etti, daha çok savaştı." diye konuştu.

Daha fazla takım

"Sadece 3 puan değil, 4 de oyuncu kaybettik"

İstemedikleri bir gün yaşadıklarını belirten Terim, şöyle devam etti: "Bugün ister tesadüf deyin ister şans, yaşanması istenmeyen günlerden biriydi. Çok üzgünüz. Donk ve Adem de cezalı duruma düştü. Sadece üç puan değil, dört tane de oyuncumuzu kaybettik.

"Zihnen ve bedenen geri gitmişiz"

Terim, takımının sergilediği performanstan memnun olmadığını da dile getirirken, "Burada çok iyi mücadele eden bir takımın hocası olarak konuşmak isterdim, bu ama beğenmediğimiz gerçekleri de söylemeliyiz. Hoşuma gitmedi, beğenmedim. Demek ki salgın sürecinden sonra zihnen ve bedenen kötüye gitmişiz. Kalan maçlarımızda pes etmeyeceğiz, elimizden geleni yapacağız. Beklemediğimiz, istemediğimiz bir yol kazası oldu." ifadelerini kullandı.