Fatih Terim'den Falcao ve Saracchi açıklaması

Galatasaray'ın deneyimli çalıştırıcısı, Konyaspor galibiyetinin ardından konuştu.

Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmalarında İttifak Holding 'u deplasmanda 3-0'lık skorla deviren 'da Teknik Direktör Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan deneyimli teknik adam önemli bir galibiyet aldıklarını belirtirken, "Ligin ikinci yarısı için değişik bir Galatasaray seyrettireceğimizi zaten ifade etmiştik. Bugün sahada istenilen her şeyi çok iyi yapan, iyi oynayan, iyi mücadele eden, istekli bir Galatasaray vardı. Bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. Ne olursa olsun Konyaspor'u açmak çok kolay bir şey değil. Sıkıntılı maçlar da oynadık daha önce Konya'da. Ama bugün doğru şeyleri yapan bir Galatasaray vardı. Önemli bir üç puan aldık." dedi.

Oyun içinde daha istikrarlı bir görüntü çizmeleri gerektiğine de değinen Terim, şöyle devam etti: "Mükemmel oynuyoruz demek doğru olmaz. Oyun içindeki istikrarı devam ettiren bir Galatasaray olmalı. Zaman zaman tempomuzda düşüklük oluyor, pas hataları yapıyoruz, bunlar oyun kontrolünü elinde bulundurmak isteyen Galatasaray için doğru işler değil. Giderek oynadığı oyundan keyif alan bir takım görüyorum. Bu da beni mutlu ediyor. İyi oyunumuzun yanı sıra deplasmanda pozisyon vermememiz de sevindirici."

Falcao ve Saracchi'nin durumları

Fatih Terim, karşılaşmda sakatlanarak oyuna devam edemeyen Radamel Falcao ile Marcelo Saracchi'nin durumlarıyla ilgili ise şöyle konuştu: "Saracchi küçük bir şey hissetti, sprinter bir oyuncu, esirgemiyor sprintlerini. Leipzig'de her maç oynadığı için böyle şeyler olabilir, çok büyük sıkıntı olacağını sanmıyorum. Falcao'nun ise yarın MR'ları çekilecek, umarım ikisinde de önemli bir sorun olmaz."