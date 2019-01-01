Fatih Terim'den derbi öncesi savunma uyarısı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marcao ve Luyindama’yı derbide risk almadan oynamaları konusunda uyardı.

’da 5 yıllık galibiyet özlemine son vermek adına hazırlıklar tamamlandı.

Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’ün haberine göre; Fatih Terim ve ekibi oyuncularını derbi stresine sokmamak için hafta boyunca özel bir uygulamaya gitmedi.

Son antrenmanda oyuncuları ile konuşan Terim, özellikle Marcao ve Luyindama ikilisini uyardı.

Terim, sezona iyi başlayamayan bu oyunculara risk almamalarını ve oyunu geride kurarken basit pas hataları yapmamalarını söyledi.

Orta saha planı

Orta sahada Lemina’ya görev verecek olan Terim, bu futbolcuya da tavsiyelerde bulundu.

Bu bölgede üstünlüğü isteyen deneyimli teknik adam, merkezde sıkı ve güçlü presle ’ye karşı koymaları gerektiğini anlatıp Belhanda, Babel ve Feghouli’den de bu noktada baskı kurmalarını ve Nzonzi-Lemina ikilisine yardım etmelerini istedi.

Belhanda'ya uyarı

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Fenerbahçe derbisine özel bir maske ile çıkacak olan Belhanda, sarı kırmızılıların en önemli kozlarından biri olacak.

Kritik maçlarda öfkesini kontrol etmekte zorlanan oyuncuyu teknik heyet uyardı.

Geçen yıl Kadıköy’deki derbide erken kart görmesi nedeniyle 2. yarıya çıkamayan Belhanda’ya aynı yanlışa düşmemesi gerektiği aktarıldı.