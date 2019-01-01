Fatih Terim'den Benfica karşısında ilk 11'de tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'yı ağırlayacağı maç öncesinde kafasındaki 11'i belirledi.

Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1'le geçerek lider Başakşehir ile arasındaki puan farkını 6'ya indiren Galatasaray, rotayı Avrupa'ya çevirdi.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica'yı ağırlayacak sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, kafasındaki ilk 11'i belirledi.

Fanatik'in haberine göre; sakatlığı süren Mariano, Portekiz ekibine karşı forma giyemeyecek. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor maçının kadrosuna göre tek değişiklik yapacak. Ligde kart cezalısı olduğu için bordo mavililere karşı forma giyemeyen Fernando, Ryan Donk'tan ilk 11'deki yerini geri alacak.

Buna göre Galatasaray, Benfica karşısına Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Diagne ilk 11'iyle çıkacak.