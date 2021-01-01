Fatih Terim'den Arda Turan'a: Merak etme ikisi de kaybeder

Deplasmanda Denizlispor'u 4-1 mağlup ederek Beşiktaş ile puanları eşitleyen Galatasaray'da kaptan Arda Turan karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mağlup olmasıyla birlikte Galatasaray şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı.

Deplasmanda Denizlispor'u 4-1 mağlup eden sarı - kırmızılıların kaptanlarından Arda Turan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Arda Turan neler söyledi?

34 yaşındaki oyuncu Teknik Direktör Fatih Terim ile maç öncesi aralarında geçen diyaloğu anlattı.

"Her şeyden önce Galatasaraylı olmak çok güzel. Biz inanmadığımız hiçbir şeyi taraftarlarımıza söylemedik. Beşiktaş derbisi öncesini de hatırlıyoruz.

"Galatasaray sağa sola bakmadan gerekli skoru alır. Cumartesi ne olur bilmem, onu hayat gösterecek. Guru duyulacak bir iş yaptık.

"Maçtan önce hocamıza, 'Hava güzel tam Mayıs' dedim. Hocamız da, 'Merak etme, ikisi de kaybeder' diye yanıt verdi. Biz Galatasaray'a yakıştığı gibi mücadele edeceğiz. Malatya çok iyi bir takım. Bakalım neler olacak?

"Hayat bana Camp Nou'da şampiyonluk, Santiago Bernabeu'da Kral Kupası şampiyonlukları yaşattı. Beşiktaş da Göztepe ile karşılaşacak. Aslan gibi Göztepe. Ünal hoca var.

"Bizim de rakibimiz Malatya, zor maç. Çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şu an evlerindeki Galatasaraylılar şampiyon olmuş kadar mutludur. Buradan şampiyonluk ümitleriyle eve dönüyoruz."

Arda Turan bu sezon ne yaptı?

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Arda Turan bu sezon Galatasaray formasıyla, Süper Lig'de 30 karşılaşmada forma giydi. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda dört gol atarken iki kez de asist yapma başarısı gösterdi.