Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması

Maçtan önce Arda Turan ile samimi görüntüler veren Fatih Terim, eski öğrencisinin kendisini duygulandırdığını ifade etti

, Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu 'e 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmaya damga vuran olaylardan biri ise maç öncesinde Fatih Terim ve Arda Turan arasında yaşanan sıcak diyalog oldu.

Maçın ardından eski öğrencisi ile yaptığı konuşmayı anlatan Terim, Arda Turan'dan 'evlat' ifadesiyle bahsetti.

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"Benim yetiştirdiğim Arda, bu Arda"

"Ben çok şaşırdım, beklemiyordum" diyen Terim, "Evlat bazen kızdırıyor, bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor" ifadesiyle Arda Turan'ın yanına gelerek kendisiyle iletişim kurduğu anı anlattı.

Son olarak bu hareketin kendisine eski Arda'yı hatırlattığını ifade eden Terim, deneyimli oyuncunun kalbini kazandığını ifade etti:

"Ben o eski Arda'yı bugün görür gibi oldum. Benim yetiştirdiğim Arda, bu Arda. Bu Arda kalbe de girer, gönle de girer"