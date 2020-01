Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması: "Herkes 2. şansı hak eder"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor galibiyetinin ardından Arda Turan transferiyle ilgili soruya cevap verdi.

Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının 'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından beIN Sports'un sorularını yanıtladı.

Denizlispor karşısında daha çok gol bulabileceklerini ifade eden Terim, "Hepimizin hayal ettiği bir oyun var, bu oyuna ulaşmak için çabalıyoruz. İyi oyuna doğru gittiğimizi düşünüyorum ama yine de gereksiz, pozisyonun olmadığı bir yerde gol yedik. Hiçbir zaman oyun anlayışımızdan vazgeçmedik, oyunun kontrolü bizdeydi. 20'ye yakın şutumuz var, birçok atağımız var; sonuçlandırmamızın daha iyi olmasını beklerdim." şekinde konuştu.

Sarı kırmızılılar için her maçın final olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Geçen seneden daha çok takım var potada. başta olmak üzere bütün Anadolu takımlarının hakkını vermek gerekiyor. Onların uyanışının, sahadaki mücadelelerinin hakkını vermemiz gerekiyor. Zevkli bir lig geçireceğiz. Galatasaray her zaman kovalayacaktır, her zaman iddiasını sürdürecektir." dedi.

Arda Turan açıklaması

Fatih Terim, Arda Turan transferindeki son durumun sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Arda Turan ile ilgili fikirlerimi maçından sonra söyledim. Bu transferle ilgili beni yönetimle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Böyle bir durum, böyle bir kriz söz konusu değil. Arda iyisiyle, kötüsüyle, sevabıyla, günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hayatta hepimiz 2. şansı hak ederiz. Hatayı yaparız ancak bize sahip çıkan ailelerimiz olur. Arda Turan'a bu şansın verilmesinden yanayım. Diyorum ki bu sadece teknik bir karar değil. Benim söylediğim aile yaklaşımıyla bakabilen bizlerin, sizlerin, taraftarların ve camiamızın da talebi olmalı. Sadece teknik değil."

"Bizde böyle bir şey olabilir mi?"

Fatih Terim, Denizlispor maçında sarı kart gördüğü için maçında cezalı duruma düşen Marco ile ilgili sorulan "Oyuncunuza 2. sarı kartı gör dediniz mi?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Bizde böyle bir şey konuşulabilir mi, olabilir mi? Bizim aklımıza hiç böyle şeyler gelmez, hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim, düşünmedim de! Doğrusu neyse, oraya gider. Başkaları bizi ilgilendirmez."