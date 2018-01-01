Fatih Terim'den 200. galibiyet!
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AA
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmalarında Demir Grup Sivasspor'u 4-2'lik skorla deviren Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim de ikinci kez 'dalya' dedi.
65 yaşındaki teknik adam, Galatasaray'ın başında Süper Lig'deki 200. galibiyetini elde etti.
200 - Fatih Terim, Süper Lig'de Galatasaray'ın başında 200. galibiyetini elde etti. Terim, Süper Lig tarihinde bir takımın başında en fazla maç kazanan teknik adam. Zirve. pic.twitter.com/SM8jXNJnN7— OptaCan (@OptaCan) 23 Aralık 2018
Fatih Terim, Süper Lig tarihinde bir takımın başında en fazla maç kazanan teknik adam konumunda.