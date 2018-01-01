Canlı Skorlar
Süper Lig

Fatih Terim'den 200. galibiyet!

Son güncelleme
Yorum()
AA
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Demir Grup Sivasspor karşısında alınan galibiyetle ikinci kez 'dalya' dedi.

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmalarında Demir Grup Sivasspor'u 4-2'lik skorla deviren Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim de ikinci kez 'dalya' dedi.

65 yaşındaki teknik adam, Galatasaray'ın başında Süper Lig'deki 200. galibiyetini elde etti.

Fatih Terim, Süper Lig tarihinde bir takımın başında en fazla maç kazanan teknik adam konumunda.

Sonraki haber:
Galatasaray'ın rakibi Benfica, Braga'ya gol yağdırdı!
Sonraki haber:
YORUM | Younes Belhanda'nın ve yüksek temponun dönüşü
Sonraki haber:
Ahmet Ağaoğlu: Onazi muhtemelen sezonu kapattı
Sonraki haber:
Sivasspor'u deviren Galatasaray'da 16 yaşındaki Mustafa Kapı oyuna girdi
Sonraki haber:
Hakan Keleş: "Çok şey söylemek istiyorum ama söylemeyeceğim"
Kapat