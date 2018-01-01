Fatih Terim'den 200. galibiyet!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Demir Grup Sivasspor karşısında alınan galibiyetle ikinci kez 'dalya' dedi.

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmalarında Demir Grup Sivasspor'u 4-2'lik skorla deviren Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim de ikinci kez 'dalya' dedi.

65 yaşındaki teknik adam, Galatasaray'ın başında Süper Lig'deki 200. galibiyetini elde etti.

Fatih Terim, Süper Lig tarihinde bir takımın başında en fazla maç kazanan teknik adam konumunda.