Fatih Terim: "Zirvenin ortağı çok"

Fatih Terim, Kayserispor maçının ardından rakiplerinin puan kayıpları yaşadığı haftada kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Teknik Direktörü Fatih Terim, Hes Kablo karşısında aldıkları 4-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan deneyimli teknik adam önemli bir galibiyet aldıklarına değinirken, "İşin tekniği, taktiği ve fiziği bir kenara, bu gibi periyotların psikolojisinin iyi yönetilmesi gerekir. Rakipleriniz puan kaybetmiş ve mutlaka kazanmanız gerek. Bunu yönetmek çok kolay değil. Ama bir değişimin olduğu görünüyor. Beraber oynamayı iyi beceriyoruz. Oyunu ileride oynamak isteyen bir oyun anlayışı doğal olarak bazı zaaflar da getiriyor. Ama her geçen maçta süreyi biraz daha artırıyoruz. " dedi.

Fatih Terim, şampiyonluk yarışıyla ilgili ise şöyle konuştu: "Zirvenin ortağı çok açıkçası. Her hafta ayrı bir hikaye ve senaryo. Hiç kimseye bakmadan her maçı ayrı düşünerek, kendi oyunumuza odaklanmamız lazım. O zaman rakiplerinizin kayıplarının bir manası oluyor."