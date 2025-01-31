Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim'in sürpriz transferini dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano duyurdu.

Fatih Terim liderliğindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin geçtiğimiz haftasında Al Feiha'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Terim ve öğrencileri, bugün ise deplasmanda El İttifak'ın konuğu olacak. Al Shabab, bu karşılaşmadan da üç puanla ayrılarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Fatih Terim'den takviye

Kadrosuna yapacağı takviyelerle gücüne güç katmak isteyen Al Shabab, Ligue 1 ekiplerinden Rennes'de forma giyen Glen Kamara'yı transfer etmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano imzalı habere göre; Al Shabab ve Rennes, Glen Kamara'nın transferi için her konuda anlaşmaya vardı.

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Opsiyon ile kiralanıyor

Haber detayında, anlaşmanın kiralık olduğu ancak sözleşmede satın alma opsiyonunun da yer alacağı ifade edildi.

Lemina da gündemdeydi

Orta sahasını Glen Kamara ile güçlendiren Al Shabab, Fatih Terim'in Galatasaray'dan eski öğrencisi Mario Lemina için de görüşmelerde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı.

Rennes performansı Kamara, bu sezon Rennes formasıyla 13 resmi maça çıktı. 29 yaşındaki Finlandiyalı futbolcu, bu müsabakalarda 1 asiste imza attı.