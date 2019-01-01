Fatih Terim, tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilldi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yardımcı antrenör Ümit Davala ve Başakşehir yardımcı antrenörü Orhan Ak, Disiplin Kurulu'na gönderildi.

Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Teknik Direktörü Fatih Terim, yardımcı antrenör Ümit Davala ile Medipol Yardımcı Antrenörü Orhan Ak'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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TFF'den yapılan açıklamada, 'in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili olarak, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in "saldırısı" ve "tedbire uymaması", Ümit Davala'nın "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tedbire uymaması", Orhan Ak'ın da "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Kurul, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, , , ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da çeşitli gerekçelerle disiplin kuruluna sevk etti.

ekibi da "saha olayları" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi.