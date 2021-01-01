Fatih Terim: Artık top rakipteyken de tehlikeliyiz!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının 3-0 kazandığı Başakşehir maçı sonrasında 90 dakikayı değerlendirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i 3-0 yendikleri maçla ilgili, "Daha da farklı olabilirdi. Mesele 3 puan almaktı. Onu aldığımız için mutluyum." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Terim, maçta iyi bir mücadele sergilediklerini belirterek, "Galatasaray verimli ve keyifli bir maçı geride bıraktı. Bu kadar yoğun bir trafikte böyle bir cümle kurmam çok doğal olsa gerek. Bugün sevindirici olan, oyunu farklı profillerde oynamamız. Bundan önce direkt oyunla ilgili zaman zaman sıkıntılarımız vardı. Bugün bu eksikliğimizi hissettirmediğimiz bir oyun oldu." diye konuştu.

Maçın ilk yarısında rakiplerine fazla top vermediklerini anlatan tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"İkinci devre pas yüzdesi rakibimizdeydi. İlk devre topun yüzdesi bizdeyken 1-0 öndeydik. İkinci yarı rakipteyken 2 gol daha bulduk. Hatta daha da farklı olabilirdi. Galatasaray bundan önce top kendisindeyken tehlikeli bir takımdı. Artık top rakipteyken de tehlikeli bir takım olduğumuzu söyleyebiliriz. Bir defa hakem çok iyi bir maç yönetti ama bizim aleyhimize verilen penaltıda arkasına eli değmiş, rakip de yüzünü tutunca öyle karar verdi. Baktığımızda rakibin penaltı dahil üç isabetli şutu var. İkinci yarı hiç isabetli şutu yok. Sonradan Halil de atabilirdi. Daha da farklı olabilirdi. Mesele 3 puan almaktı. Onu aldığımız için mutluyum. Elbette eksikliklerimiz var ama her gün daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Yeni katılan arkadaşlarımızla dinamizm ve enerjinin daha yüksek olacağı inancını taşıyorum."

"Verdiğim listenin büyük bir bölümü zaten yerine geldi"

Fatih Terim, ara transfer döneminde takıma gerekli takviyelerin yapılması için herkesin elinden geleni yaptığını aktararak, "Bir transferi daha geride bıraktık. Ancak her zaman istekleriniz yerini bulmuyor. Çok da doğal, her isteğiniz olmuyor. Ayrıca bazı isteklerimizin olmayışına alıştık. Orada pek günahımız yok. Burada başkanımız, Abdurrahim Albayrak, yönetimimiz, oyuncu izleme grubumuz ve sportif direktör departmanımızdan övgüyle bahsetmek istiyorum. Müthiş bir iş birliği içinde çalıştılar. Ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Gerek ekonomik olarak gerek mesai olarak kolay değil. Limit durumu var, paranız yok, gelirler çok az. Bunlar kolay işler değil. Benim verdiğim listenin aşağı yukarı büyük bir bölümü zaten yerine geldi. Gelmeyenlerle ilgili isteyene değil, gelmeyene niçin gelmediğini sormak lazım." ifadelerini kullandı.

Birçok şeyi ileriyi düşünerek yapmaya çalıştıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mümkün olursa yakın bir zamanda listemi açıklayacağım. Temmuz, ağustos transferi için söylüyorum. Herkes kağıdını kalemini hazır etsin, dikkatli not alsın. Transfer için zaman gerek, bu zamanı vermek lazım. Para gerek, onun toparlanması lazım. Gerçi bazen para da zaman da yetmez, başka şeyler gerekir. Allah ondan da geri koymasın bizi. Ancak bugün baktığımızda Mustafa'yı uzun zamandır istiyorduk. Yedlin bizim için iyi bir transfer oldu. 27 yaşında ve en yaşlı transferimiz o. Gedson için buradan Benfica Sportif Direktörü Rui Costa'ya çok teşekkür ederim. Kendisiyle ben de konuştum, teşekkür ettim. Önemli bir oyuncu, onu aldık. Gönül istiyor tabii başka yerlere başka oyuncular alalım ama bence ocak ayında yapabileceğimizin en iyilerini yapmaya çalıştık. Onyekuru zaten bizim kendi oyuncumuz gibi. Keşke daha önce getirebilseydik. Halil genç bir yeteneğimiz. Şöyle baktığımızda başkan, yönetim ve diğer arkadaşlarımız elinden gelen çabayı gösterdi."

Bu transfer döneminin Galatasaray camiasına çok önemli bir mesaj verdiğini aktaran Terim, "Bize, 'Arkadaşlar bir araya gelmek zorundasınız.' mesajını verdi. Tek vücut olma mecburiyeti var. Taraftarımız olmadan olmuyor. Onların nefesini ve gücünü hissediyoruz. Bu dönem, hangi yönetim olursa olsun herkesin yardım etmesi gerektiğini, beraber olmak gerektiğini bize bir kere daha hissettirdi. Çünkü dışarıyla eğer bir mücadele vereceksek, burada Galatasaray'ın bütün güçlerine ihtiyacımız var. Galatasaray çok büyük bir camiadır, bir araya geldiğinde çok daha büyük bir camia halini alır. Zaten hiçbir transfer yapmadığımız zaman da hayıflanan ve bahaneye başvuran bir adam değilim. Kabahatin kendimde olduğunu söyler, geçerim. İleride Galatasaray ve bize çok şey kazandıracak yetenek ve yaşta oyunculara yöneleceğimi söylemiştim. Bunu yakında açıklayacağım. Geri kalanı da bir sonraki dönemde yaparız. Futbol, dinamik bir oyun." ifadelerini kullandı.

"Takımıma güveniyorum, inanıyorum"

Fatih Terim, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda yapacakları derbiyle ilgili, "Her maç önemli ama derbi daha da önemli. Rakip sahada oynamamız veya burada oynamamız derbilerde çok fark etmiyor. Seyircili, seyircisiz oynuyoruz. Ben takımıma güveniyorum, inanıyorum. Çıkıp her zamanki futbolumuzu daha da inancı yüksek bir şekilde oynayacağız." şeklinde görüş belirtti.

Geçen sezon Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmelerinin hatırlatılması üzerine Terim, "Her maçın hikayesi ayrıdır. Her maçın önemi de değişiktir. Geçen sene biz kazanmışız ama bir daha kazanırsak bu bir anlam taşır, daha da güzelleşir. Orada yenip, öne geçmeyi çok istiyoruz. İnşallah bunu başarırız, bunu başaracak güçteyiz." diye konuştu.

"Ozan ile gurur duyuyoruz"

Fatih Terim, İngiltere'nin Liverpool takımına transfer olan eski futbolcuları Ozan Kabak ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Ozan'ın aramasına çok sevindim. 'İmzadan önce sizi aramak istiyorum.' deyince çok mutlu oldum. Galatasaray bir evladını çok kısa süre içinde genç takımdan alarak kendi takımında oynatıp, oradan Almanya ve ardından dünyanın en önemli takımlarından Liverpool'a gönderiyor. Bu da beni çok mutlu etti. Biz onunla gurur duyuyoruz ve başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, maçın ardından Medipol Başakşehirli futbolcu Youssouf Ndayishimiye ile saha içinde yaptığı kısa görüşmeyle ilgili soruya ise "Kendisine başarılar diledim. Biliyorsunuz kendisini biz de beğenmiş ve istemiştik ama başka takıma gitti. Başarılar diledim. İstediğimi ifade etmiştim. Bizim oyuncumuz olsun başka oyuncu olsun kimse için kötü bir şey düşünmeyiz. Bütün oyuncular bizim. Bizde ya da başka takımda olması hiçbir şey ifade etmez. Onunla karşılaşınca başarılar diledim, o da teşekkür etti." yanıtını verdi.