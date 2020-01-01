Fatih Terim taburcu edildi

Koronavirüs nedeniyle tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in taburcu edildiği açıklandı.

Teknik Direktörü Fatih Terim'den müjdeli haber geldi.

Terim koronavirüs hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Liv Hospital'dan taburcu edildi. Tecrübeli teknik adam, tedbir amaçlı, 14 gün boyunca evinde karantina uygulamasına devam edecek.

Hastaneden yapılan açıklamada "Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"23 Mart 2020 tarihinde Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir. Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için evinde karantina uygulamasına devam edecektir. Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle."

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Yusuf Günay da taburcu edildi

Sarı kırmızılı kulüpte başkan yardımcılığı görevini yürüten Yusuf Günay da bir haftalık tedavisini tamamladığını ve taburcu olduğunu duyurdu.

Günay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi.

Mackolik ailesi olarak Fatih Terim'e, Yusuf Günay'a ve tüm Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.