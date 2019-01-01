Fatih Terim: Söylenecek tek şey var, yazık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid mağlubiyetinin ardından oyuncularına sitem etti.

, UEFA Şampiyonlar Ligi grubundaki dördüncü maçında 'e karşı 6-0'lık ağır bir yenilgi alırken, teknik direktör Fatih Terim maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

"Açıkçası oyunla ve mağlubiyetle ilgili söylenecek tek şey var, o da yazık," diyen Terim, "Sadece üzülmedim aynı zamanda utandım" ifadesini kullandı.

İlk 10 dakikada 3-0 geride kalmalarına vurgu yapan Terim, "Uzun süredir hem içeriye hem de dışarıya mesajlar veriyorum. Ama en önemli şey söylediklerimin yanında söyleyemediklerim. Mağlubiyet olabilir ancak bugün mücadele yok, söylenecek fazla bir şey de yok. Yazık" dedi.

"9 maçımız var ve her oyuncuya ihtiyacımız var ocak ayına kadar," diyen tecrübeli teknik direktör, "Tabii ki üzgünüz, taraftara kötü bir gün yaşattığımız için daha çok üzgünüz. 10 dakikada 3-0'la başlarsanız Real Madrid'e karşı, bu skor az bile" yorumunu yaptı.