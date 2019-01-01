Sinan Gümüş kadro dışı bırakılacak mı?

Galatasaray'da taraftara söyledikleri nedeniyle kadro dışı bırakılması gündeme gelen Sinan Gümüş konusunda karar verildi.

derbisi öncesinde takımı uğurlamaya gelen taraftarı ile ilgili kullandığı ifade nedeniyle tepki çeken Sinan Gümüş'ün akıbeti belli oldu.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; teknik direktör Fatih Terim, taraftarlardan iki kez özür dileyen Sinan Gümüş’ün pişmanlığı ve geçen sezonki şampiyonluktaki katkısı nedeniyle affetme kararı aldı.

Sinan Gümüş kalan 6 haftada kadroda yer alacak. 26 yaşındaki oyuncu, maçında ilk 11'de bile forma şansı bulabilir.

Çünkü sakatlığı bulunan Feghouli maça yetiştirilmeye çalışılsa da oynama ihtimali düşük görünüyor.

Kanattaki bu eksikler üzerine Terim’in, Sinan Gümüş’e de hafta sonunda görev vermeyi gündemine aldığı iddia ediliyor.

Emre Akbaba’nın Onyekuru’nun yerine görev alması beklenirken Feghouli’nin forma giyememesi halinde Yunus Akgün ya da Sinan Gümüş sahaya çıkacak.