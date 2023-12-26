Fatih Terim resmen açıklandı! İşte yeni takımı

Yunanistan Süper Lig temsilcisi Panathinaikos, Türk futbolunun efsane isimlerinden olan Fatih Terim ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Yunan temsilcisi bu gelişmeyi resmi siteden duyurdu.
Yunan kulübünden yapılan duyuruda: "Hoş geldin İmparator Fatih Terim." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'ı çalıştırdığından beri boşta
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Son olarak 2021-22 sezonunun yarısına kadar Galatasaray'da görev alan tecrübeli teknik adam, daha sonra herhangi bir takımda çalışmamıştı.
Şampiyonluk hasreti...
Gelecek maç
13 yıldır şampiyonluk özlemi çeken yeşil-beyazlı takım, Yunanistan Ligi'nde 34 puanla ikinci sırada yer alıyor. Liderlik koltuğunda 35 puanla PAOK oturuyor.