Fatih Terim resmen açıklandı! İşte yeni takımı

Tecrübeli hoca, komşunun yolunu tuttu ve transfer resmen açıklandı.

Yunanistan Süper Lig temsilcisi Panathinaikos, Türk futbolunun efsane isimlerinden olan Fatih Terim ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Yunan temsilcisi bu gelişmeyi resmi siteden duyurdu.

Yunan kulübünden yapılan duyuruda: "Hoş geldin İmparator Fatih Terim." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ı çalıştırdığından beri boşta

Haberin devamı aşağıda

Son olarak 2021-22 sezonunun yarısına kadar Galatasaray'da görev alan tecrübeli teknik adam, daha sonra herhangi bir takımda çalışmamıştı.

Şampiyonluk hasreti...

13 yıldır şampiyonluk özlemi çeken yeşil-beyazlı takım, Yunanistan Ligi'nde 34 puanla ikinci sırada yer alıyor. Liderlik koltuğunda 35 puanla PAOK oturuyor.