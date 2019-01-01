Fatih Terim planını belirledi
Spor Toto Süper Lig’in 28.haftasında Fenerbahçe’ye konuk olacak Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim hazırlıklarını tamamladı.
Oyuncuları sadece taktiksel açıdan değil, aynı zamanda psikolojik yönden de maça hazırlayan Terim, Fenerbahçe’den daha iyi ve yetenekli olduklarını, bu yüzden de geri adım atmamaları gerektiği üzerinde duruyor.
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Taktiksel disipline çok önem veren tecrübeli teknik adam takımına, skoru çok düşünmeden belirlenen oyun planının dışına çıkmamalarını, ayağa paslarla kendi sahalarında oynar gibi kontrolü bırakmamalarını söyledi.
Maç içerisinde çıkacak bir gerilimin Fenerbahçe’ye yarayacağını düşünen Terim, teknik ekibi ve oyuncuları tahriklere kapılmamaları konusunda uyardı.
Maçta öne geçmeyi ve skoru korumayı anahtar olarak belirleyen Fatih Terim, Onyekuru’dan defansın arkasına sarkmasını isterken, Badou N’Diaye’yi de gizli silah olarak kullanacak.