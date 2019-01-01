Fatih Terim, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, yapılan toplantı sonrasında karar verilen PFDK sevklerini açıkladı.

Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Teknik Direktörü Fatih Terim'in tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Terim'in sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildiğini kaydetti. Fatih Terim'in yanı sıra kırmızı kart gören antrenör Ümit Davala da PFDK'ye sevk edildi. Karar ile ilgili açıklama şu şekilde:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 30.08.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

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GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in aynı müsabaka sonrasında basın toplantısında ve flaş röportajda yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü /kaleci antrenörü ÜMİT DAVALA'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 31.08.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"

Beşiktaş ve de PFDK'ye sevk edilen kulüpler arasında yer aldı

İki kulüp hakkında alınan kararlar şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 31.08.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 01.09.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"

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Açıklamada, İstikbal Mobilya , Galatasaray, , Çaykur Rizespor ve Btc Turk 'un çeşitli nedenlerden PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Hukuk müşavirliğinin TFF 1. Lig ekiplerinden , Büyükşehir Belediye Erzurumspor, , Akhisarspor, , Fatih Karagümrük, , ve 'u da kurula sevk ettiği kaydedildi.