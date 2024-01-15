Fatih Terim, Panathinaikos'un AEK deplasmanında oynadığı karşılaşmanın son dakikalarında adeta yıkıldı.

Fatih Terim'in yönettiği Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig'in 18. haftasında AEK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan AEK, 24. dakikada Garcia'nın golüyle öne geçti.

Daha sonra oyunun kontrolünü eline alan Panathinaikps, 31. dakikada Jedvaj ile skoru 1-1'e getirdi. 66'da Fenerbahçe'nin eski orta sahası Willian Arao'nun golüyle Fatih Terim'in öğrencileri, 2-1 öne geçti.

Fatih Terim, 90+6'da yıkıldı

Panathinaikos, zorlu AEK deplasmanından galibiyetle dönmek üzereyken son anda yıkıldı. AEK, 90+6'da bir kez daha sahneye çıkan Garcia ile skoru 2-2'ye getirdi.

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Karşılaşma 2-2 sona erdi ve puanını 41'e yükselten Panathinakos, PAOK'un ardından ikinci sırada kaldı.

Fatih Terim'den Ivan Bebek'e eleştiri

Müsabakanın VAR hakemi Ivan Bebek'i eleştiren Fatih Terim, maç sonunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Verbic'e yapılanı kast ediyorsanız penaltı. Ivan Bebek'e sormak lazım, VAR'dasın ve orta hakemi çağırmıyorsun. Diğerine gelince, penaltı.

"Ancak bunun üzerinde durmayacağım fazla. Oyuncularımın bir sebebe, bir bahaneye sığınmamasını istiyorum. 2-1'den sonra bu oyunu kazanıp dönmemiz gerekirdi. Oradan sonra penaltıymış değilmiş konuşuruz ama Panathinaikos bugün kazanmayı hak etmiştir.

"Maalesef berabere kaldık. Bunun için çok üzgünüm. Tamam, Verbic'e yapılan yüzde 100 penaltı ama hatayı kendimizde aramalıyız."