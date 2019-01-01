Fatih Terim: Ozan Kabak'ın gitmesini istemedim

Cezası biten Fatih Terim, Göztepe galibiyeti sonrası transfer konusunda taraftarlara mesaj yolladı.

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray, Sinan Gümüş'ün attığı golle İzmir'de üç puanı cebine koyarken 10 maçlık cezasının ardından takımın başına dönen Fatih Terim, maça ve transfer gündemine dair açıklamalarda konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Terim, yağmurdan dolayı ağırlaşan zeminle ilgili olarak, ''Hakikaten zorlu bir zemin. Havaya söyleyecek bir şeyimiz yok ama sahaya söyleyebiliriz. Böyle bir ligde daha iyi şartlarda oynamak isteriz. Umarım ciddi sakatlık olmamıştır. Antrenmanda çalıştıklarınızı çamura da saplayabilirsiniz.'' ifadelerini kullandı.

Galibiyetten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Terim, ''Oyunun genelinde iyi olan taraf bizdik. Göztepe zaman zaman bizi zora soktu tabii. Futbolcularımın oynama arzularından memnunum. 21. şampiyonluğu aldığımız sahada böyle bir galibiyet almak güzel oldu.'' dedi.

''Ozan Kabak'ın gitmesini istemedim''

Deneyimli teknik adam, 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'la ilgili de açıklama yaptı. Ozan Kabak'ın kalmasını istediğini belirten Terim, ince bir mesaj da verdi.

''Ozan Kabak'ın gitmesini istemedim. Sayın başkan ve yönetici arkadaşlar idari olarak karar verdi. Yapılacak iki şey vardı. Ya izin vermek ya da başka bir şey. O başka bir şey için Galatasaray taraftarına söz verdiğim için yapmadım.''

''Taraftarlar 31 Ocak'a kadar sabretsin''

Halen gerçekleşmeyen golcü transferiyle ilgili konuşan Terim, taraftarlara mesaj yolladı ve beklemelerini istedi;

''Bazen transfer yapmak istediğiniz zaman paranız olmuyor. Paranız olsa zaman olmuyor. Herkesten, taraftarlardan isteğim, son güne kadar beklemeleri. Ben bu durumu tasvip etmiyorum. Mutlaka Galatasaray bir şeyler yapacaktır. Yeni transferler gelir Alanya'da oynarlar. Artık öteleyebilecek bir zaman yok. Galatasaray taraftarı bugüne dek bekledi, biraz daha beklesinler.''