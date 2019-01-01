Fatih Terim: Oyuncularım keyif aldı, keyif verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5-0 kazanılan Antalyaspor maçından sonra mutluluğunu dile getirdi.

Süper Lig'de Galatasaray, evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

beIN Sports'a maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

''Üç puan aldığımız için çok mutluyum, oyuncularımı kutluyorum. İlk yarının sonunda önde olmamıza rağmen oyun kalitesi olarak çok da iyi değildik. Muslera'nın kurtardığı önemli pozisyonlar vardı. İkinci yarı oyuncularım daha iyi oynadı, keyif verdiler ve kendileri de keyif aldı. Kendileri zevk aldı diyorum çünkü attıklarından fazlasını kaçırdılar.''

''Antalyaspor da bize tehlikeli oldu ama kaptanımız ve sahada çok güvendiğimiz kalecimiz Muslera onları önledi. Teslim olmadığımız takdirde her zaman her tarafa oynayabiliriz ki öyle de yapacağız inşallah. Antalyaspor gibi kendi alanında dar duran ve özellikle 1 ve 2. bölgede rakibi çok kalabalık karşılayan bir takımı açtığımız için memnunum.''

Fatih Terim, bir süredir eleştirilen ve duraklama dakikalarında Antalyaspor'a karşı gol atan Mbaye Diagne'ye de sahip çıktı.

''Büyük takımda beklentisi yüksek bir vaziyette oynamak çok kolay bir şey değildir. Hele hele gol için alındıysanız ve gol de atamıyorsanız önemli bir baskı altında oynuyorsunuz demektir. Bu da çok kolay bir şey değil.''

''Şu an Diagne belki daha çok dikkat çekiyor, daha çok oyuncuyla kendisine önlem alınıyor ve de ne olursa olsun atamadığı sürece baskı altında oynuyor. Attığına sevindim ve atacağına inandığım için de çıkarmadım. Çıkaracaktım sonra Ndiaye'nin sarı kartı aklıma gelince onu aldım. Kolay değil Ocak ayında gelip hemen adapte olmak. İnşallah bundan sonra da atacaktır.''