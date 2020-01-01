Fatih Terim: Oyun olarak çok üstündük

Fatih Terim, Fenerbahçe deplasmanında 20 yıllık hasreti dindirirken çok iyi futbol oynamalarının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Teknik Direktörü Fatih Terim, karşısında elde ettikleri 3-1'lik galibiyetin ardından çok üstün oynadıklarını vurguladı.

Sarı kırmızılı ekip Kadıköy'de 1999'dan bu yana ilk kez kazanırken Fenerbahçe'yi 3-1 devirdi.

Müsabakanın ardından beIN Sports'a konuşan Terim, 20 yıllık hasretin dinmesiyle ilgili soruya "Geçen sene ve daha önceki yıllarda da söyledim; bu istatistik benim için çok önemli değil. Şampiyon olduktan sonra burada kazansak ne olur, kaybetsek ne olur. Tüm Galatasaraylılar herhalde çok sevinmiştir. O yüzden sevinçliyim. Onlara hediye ediyoruz." yanıtını verdi.

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Seyir zevki olarak Beşiktaş - maçının altında kalmadıklarını belirten tecrübeli teknik adam sözlerine şöyle devam etti:

"Dün Beşiktaş - Trabzonspor maçından keyif aldık. Çok güzel bir derbi oldu. Bugün o maçın gerisine düşmediğimiz için çok sevinçliyim. Oyuncularımın hepsini kutluyorum, kendilerine de soyunma odasında teşekkür ettim. Ne gerekirse onu yaptılar. Üç puanı hak ederek, oynayarak aldık. Oyunun her bölümünü iyi oynadık. İlk 20 dakikada oyun kopabilirdi.

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Topun bizde kalmasını sağladık, Fenerbahçe'nin bizden topu çabuk almasına mani olduk. Özellikle son bölgede her atağı sonuçlandırdık. Bir derbide olabilecek en yüksek pozisyon sayısına ulaştığımızı sanıyorum.

Her maçın ayrı bir hikayesi var. Kendi sahanızda oynadığınız herhangi bir maçla burada Fenerbahçe'ye karşı oynamak aynı şey değil. Her maç oyun anlayışınızın üstüne bir reçete yazmanız gerekir. Bazen teoride düşündükleriniz pratikte olmayabilir. Ama bugün geriden çabuk çıkmayı çok çalıştık ve bunu başardık. Onyekuru'yla çok pozisyona girdik.

Çok adamla defans yapıp, duran toplardan bir gol atsak bu kadar mutlu olmazdım. Oyun olarak çok üstün olduğumuza inanıyorum. Yedide yedi oldu, inşallah böyle gideceğiz."