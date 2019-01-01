Fatih Terim operasyonunun ilk adımı Onyekuru

Devre arasında operasyona gitmeye hazırlanan Galatasaray'da Fatih Terim, Monaco'da dikiş tutturamayan Onyekuru'nun kiralanmasını istiyor.

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan 'da son olarak Fatih Terim operasyon sinyali vermişti.

Sabah Gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberine göre Terim'in ocak ayı transfer listenin ilk sırasına Henry Onyekuru yazıldı. Yaz transfer döneminde Onyekuru'yu tekrar kiralamak isteyen Galatasaray bu yüzden geri dönmek isteyen Garry Rodrigues'e, ' 'ye gidebilirsin' demişti. Ancak 'a 15 milyon Euro ödeyen , Onyekuru'nun bonservisini aldı ve sarıkırmızılılar transferin son günü hücum hattına Andone takviyesini yaptı.

Onyekuru'nun boşluğunu dolduramayan Galatasaray, 10 resmi maçta toplam 7 gol atabildi. 22 yaşındaki Nijeryalı yıldız da 'da umduğunu bulamadı. Monaco'daki 7 maçın sadece 2'sine 11 çıkan Onyekuru, 3 hafta ise kadroya giremedi.

Eski oyuncusunu yakından takip eden sarı-kırmızılı kulüp devre arasında Monaco'ya kiralama teklifinde bulunacak. Onyekuru da Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Dolu olan yabancı kontenjanı ise Mariano ve Nagatomo elden çıkarılarak açılacak.