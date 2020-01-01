Fatih Terim: Muslera'yı teknik ekip listemize ekledik

Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, kaleci Fernando Muslera'nın ileride teknik ekibe dahil olmasından mutluluk duyacağını söyledi.

Teknik Direktörü Fatih Terim, beIN Sports 'a verdiği özel röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon ayağı kırılan Fernando Muslera'nın Ocak ayından önce dönebileceğini belirten Terim, ''Muslera'yı kadroya yazdık. Ocak ayından önce dönebilir. Hazır hale gelirse çok mutlu oluruz. Muslera her zaman Galatasaray için bir oyuncudan, bir kaptandan daha fazla şey ifade eder. Bize sembol olmuş isimlerin arasına girdi. Muslera'yı gelecek için teknik ekip listemize ekledik. Beklentimizi kendisine de ilettik" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in gündeme dair açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Daha fazla takım

"Galatasaray birden çok takım içinde seçenek olamaz"

"Transfer konularına çok girmek istemiyorum ama görüşümü hatırlatmakta yarar var. Yerli oyuncu piyasasında her ne olursa olsun, Galatasaray birden çok takım içinde seçenek olamaz. Tek tercih değilse, biz de o oyuncu için ısrarcı olamayız. Gönlümüzdekiyle gerçekler pek uyuşmayabiliyor ancak Galatasaray’ız biz. Karalar bağlayacak halimiz yok.''

"Hayal elbette Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu"

"Avrupa kulüpleriyle aramızda finansal olarak, idari olarak, teknolojik olarak her başlıkta çok büyük fark var. Hayal elbette Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Hayalden vazgeçmiyoruz ama erteliyoruz."

"İkna etmek ve getirmek için ciddi tavizler veriliyor"

"Sekiz sene önce teknik direktörün futbolcu önermeyeceğini söyledim. Scout hocaya önerir hoca da o ya da bu oyuncuyu seçer. Almak istediğimiz ya da aldığımız oyuncularla yapılan sözleşmeler, mali açıdan güçlü olmadığımız için oyuncu lehine. İkna etmek ve getirmek için ciddi tavizler veriliyor. Sadece Galatasaray için değil, birçok kulüp için böyle."

"Özellikle sahada bize hizmet etmiş arkadaşlarımızı, ofiste veya yine sahada emek vermeleri için hem idari hem teknik birtakım eklemeler yaptık. Eski oyuncu arkadaşlarımızı futbolda kalmaları için teşvik ediyoruz.

"Arda'nın liderliğinden beklentim var"

"Arda'nın liderliğinden beklentim var. İyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyorum. Ciddi çaba harcadığını görüyorum. Uzun zamandır maç oynamamasına rağmen arayı kapatmak için mücadele ediyor. Yetenekleriyle birleşince küllerinden doğacaktır."

"Mevcut kadromuzu en iyi şekilde organize edip, en yüksek performansı almak için elimizden geleni yapacağız. Her oyuncuma güveniyorum. Sahaya 11 kişi çıkacağız. Diğer arkadaşlarımız da hazır. Takımında kadroda yer bulamayacak oyuncu kiralanır. Daha doğrusu şöyle diyorum; çok memnun olduğum kiralık oyuncularım da var. Onları diğerlerinden ayırmıyorum ama bir savaşa çıkarken kendi askerlerinizle daha güvende hissedersiniz."

"Falcao tekniği ve becerisi iyi olan, kendine yatırım yapmasını bilen bir oyuncu. Kariyerine bakıldığında, doğal olarak gerçekleşenin beklentileri karşılamayacak düzeyde olmasını anlayabiliyorum. Beklentileri karşılayacak bir performansı olur diye düşünüyorum."

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"Muslera'yı teknik ekip listemize ekledik"

"Muslera'yı kadroya yazdık. Ocak ayından önce dönebilir. Hazır hale gelirse çok mutlu oluruz. Muslera her zaman Galatasaray için bir oyuncudan, bir kaptandan daha fazla şey ifade eder. Bize sembol olmuş isimlerin arasına girdi."

"Fernando Muslera'yı gelecek için teknik ekip listemize ekledik. Beklentimizi kendisine de ilettik."

" , ve maçlarında performansımızın altında kaldık"

"Soyunma odasına ilk defa 2-3-4 dakika önce gitmiyorum, daha önce de gittim. Kasımpaşa, Rangers ve Fenerbahçe maçlarında performansımızın altında kaldık. Sadece bana ve Galatasaray'a değil, kendilerine, yeteneklerine ve kapasitelerine haksızlık yapan, futbolun ruhuna ters düşen bir takım vardı Kasımpaşa maçında sahada. Maçı bıraktım ben, Galatasaray'ı değil."