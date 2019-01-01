Fatih Terim müdahalesi! Nzonzi ilk 11'e

Fatih Terim, Konyaspor maçında Selçuk İnan'ı yedek kulübesine çekecek, özel program uygulanan Nzonzi ise ilk 11'de yer alacak.

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan ve ortaya koyduğu futbolla taraftarları tatmin etmeyen , maçında revizyona gidiyor.

Geçtiğimiz hafta 'a 2-0 mağlup olan sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, evinde oynayacacağı Konyaspor mücadelesinde önemli değişikliklere imza atacak.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre Denizli deplasmanında penaltı kaçıran ve performansı ile sınıfı geçemeyen Selçuk İnan, Konyaspor maçında yedek kulübesinde olacak. Selçuk’un yerine ilk 11’de Galatasaray’ın yeni transferi Steven Nzonzi görev alacak.

Galatasaray, Nzonzi’nin fizik gücünü yükseltmek için kondisyoner Alberto Bartali ile özel program uygulayacak.