Fatih Terim müdahalesi! Nzonzi ilk 11'e
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AA
Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan ve ortaya koyduğu futbolla taraftarları tatmin etmeyen Galatasaray, Konyaspor maçında revizyona gidiyor.
Geçtiğimiz hafta Denizlispor'a 2-0 mağlup olan sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, evinde oynayacacağı Konyaspor mücadelesinde önemli değişikliklere imza atacak.
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre Denizli deplasmanında penaltı kaçıran ve performansı ile sınıfı geçemeyen Selçuk İnan, Konyaspor maçında yedek kulübesinde olacak. Selçuk’un yerine ilk 11’de Galatasaray’ın yeni transferi Steven Nzonzi görev alacak.
Galatasaray, Nzonzi’nin fizik gücünü yükseltmek için kondisyoner Alberto Bartali ile özel program uygulayacak.