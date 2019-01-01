Fatih Terim, Mete Kalkavan'a ne dedi?

0-0 biten Konyaspor maçının bitiminde Fatih Terim, hakem Mete Kalkavan'ın yanına giderek bir şeyler konuşmuştu ve çok merak edilmişti.

Süper Lig'in 30. haftasında Atiker ile 0-0 berabere kalan 'da Fatih Terim, maçın sonunda hakem Mete Kalkavan'ın yanına gitmişti.

Hürriyet Spor Servisi'nden Adil Demirçubuk'un haberine göre Fath Terim’in Kalkavan'a sorduğu soru, Galatasaray ile iligli değil ile ilgiliydi. İddialara göre Terim, 27. haftadaki Ankaragücü - Fenerbahçe karşılaşmasındaki Dirar-Pinto mücadelesini sordu.

O pozisyonda Kalkavan, rakibinin ayağına basan Fenerbahçeli oyuncuya sarı kart göstermediği için eleştirilmişti. Dirar o pozisyonda sarı kart görseydi bir sonraki hafta G.Saray derbisinde oynamayacaktı.

Terim’in Kalkavan’a, o pozisyonu hatırlatarak “Bakın, temsilci de burada. Size hakaret etmiyorum, küfür etmiyorum, bir tek soru soracağım. Ankaragücü - Fenerbahçe maçında Dirar’a neden sarı kart göstermedin?” dediği iddia edildi.

Fatih Terim, Konya maçının ardından hakem Mete Kalkavan'la ilgili soruya şu cevabı vermişti:

"Bu konuda konuşmak istemiyorum. Başladım mı duramam. Takımımın da bana ihtiyacı var. Cevap vermezsem alınmayın. Başka zaman konuşuruz. Bir şey söylemiyorum. Çünkü duramıyorum. Onun için mazur görün beni. Kimseyi derbi öncesi rahatsız etmeyelim. Konuşulacak her şeyi futbol ailesi olarak konuşuruz. Konuşacağız tabii ki ancak şimdi değil."