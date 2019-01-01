Fatih Terim: Maç başlamadan kaybedilmez

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında PSG deplasmanına çıkacak. Teknik direktör Fatih Terim, karşılaşma öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

PSG'nin çok güçlü bir kadroya sahip olduğunu ancak rakipten çekinmediklerini söyleyen Fatih Terim, "PSG'nin maçın favorisi olduğunu söylemek kehanet değil, bu bilinen bir şey. Dünyanın en iyi kadrolarından birine sahipler. Ancak kimse maç başlamadan maçı kaybetmez. Hele biz, hiç kaybetmeyiz" dedi.

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Ellerinden geleni yapacaklarının altını çizen deneyimli teknik adam, "Burada kaybetmekten korkmayan bir Galatasaray olacak. Neyimiz varsa oynamaya ve kazanmaya çalışacağız. Tamam; rakip takımın gücünü ve kalitesini kabul ediyoruz ancak bunu tespit için söylüyoruz. Kimseden korkumuz yok. Mücadele eden bir Galatasaray istiyorum ben. Oyuncularıma da söyledim. Böyle bir durumda Galatasaray taraftarı da bir şey demez, mücadele ettikten sonra taraftar çağırıp destek verir" ifadelerini kullandı.

Lemina: Gol atma konusunda daha fazla çalışmalıyız

Sarı Kırmızılılar'ın Gabonlu oyuncusu Mario Lemina da maç hakkında açıklamalar yaptı. Lemina, "Zor bir maç olacak. Ama biz de güçlü bir takıma sahibiz ve yarın bunu göstermemiz gerekiyor. Savunma beceresi yüksek takımlara karşı oynuyoruz. Bizim de gol atma konusunda daha fazla çalışmamız gerekiyor. PSG'ye karşı savunmada iyi olmak bizim elimizde. 3 puan için her şeyi yapmamız gerekiyor" diye konuştu.