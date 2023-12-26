Fatih Terim komşuya gidiyor: Yeni takımı belli oldu!

Kariyeri başarılarla dolu olan Fatih Terim, yeni görevi için komşunun yolunu tutacak.

Son olarak Süper Lig devi Galatasaray'ı çalıştıran tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, yeni görevi için komşuya gidiyor.

Ne söylendi?

Sport Digitale'in haberine göre; Yunan ekibi Panathinaikos'un, tecrübeli teknik direktöre teklif yaptığı bildirildi. Fatih Terim'in bu teklife sıcak baktığı ve yarın Yunanistan'a gidip imza atacağı aktarıldı.

Fatih Terim, Panathinaikos'ta Ivan Jovanovic'in yerine göreve getirilecek. Yeşil-beyazlı ekip şu anda Yunanistan PAOK'un ardından ikinci sırada yer alıyor.

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İmza an meselesi

Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Panathinaikos, Fatih Terim ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı. Yarın sabah saatlerinde Yunanistan'a gidecek olan Terim'in gün içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

2022'den bu yana takım çalıştırmıyor

Son olarak Galatasaray'ı yöneten Fatih Terim, kötü giden sonuçların ardından 10 Ocak 2022'de sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmıştı. Terim, Galatasaray'daki son döneminde 176 maça çıkıp 1.85 puan ortalaması yakalamıştı.