Fatih Terim: Kırılma anı olarak görüyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 kazandıkları Gaziantep maçının ardından konuştu.

Oyundan memnun olduğunu söyleyen Fatih Terim, “Özellikle ilk yarıda iyiydik. Neredeyse pozisyon vermedik. Duygusal olarak yıpranmış bir takımın kırılma anı olarak görüyorum. Bunlara en iyi gelecek şey üç puandı. Mutluyum, oyuncularımı kutluyorum. İkinci yarı çok doğru oynadılar. Acaba Antep'e mi sakladılar kendilerini diye düşündüm açıkçası” ifadelerini kullandı.

Terim, “Kolay değil, Madrid maçından üç gün sonra çıkmaları hiç kolay değil. Bize 'da mücadele etmeyi öğrettiler. Formayı aldığında bırakmamayı öğrettiler. Onlar da bu formayı bırakmasınlar. Açıkçası bu taraftarın da kıymetini bilmeleri gerekiyor. Ekran başındaki Galatasaraylıların bizi anladığını düşünüyorum” diye konuştu.

Andone’nin sakatlığı konusunda da bilgi veren tecrübeli çalıştırıcı, “Andone'nin durumunu yarınki MR'dan sonra daha net söylenir. Dizinde bir sorun var ama yarın kontrollerinden sonra hasar nedir öğreneceğiz. Milli takım sonrası gerek oynayacağımız lig maçları gerekse Brugge maçı bizi çok farklı yerlere taşıyabilir. Bazı ağır durumların altından kalkmak kolay değil. Ancak Allah doğru olanlara, iyi çalışanlara yardım ediyor. Muhakkak ki istemediğimiz olaylar zaman zaman gelişiyor ancak bu Galatasaray'ı engellemeyecektir, bundan eminim” diyerek sözlerini noktaladı.