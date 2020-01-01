Fatih Terim: İyi ki hayatımda Galatasaray var

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların Neftçi Bakü'yü elediği maçın ardından konuştu.

, UEFA 2. Eleme Turu maçında deplasmanda karşılaştığı Neftçi Bakü'yü 3-1 yenerken, 3. Eleme Turu'nda Hajduk Split'in rakibi oldu. Karşılaşmanın ardından ise Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"Oyunun kontrolü devamlı bizdeydi," diyen Terim, "Özellikle ilk yarıda golü bulduktan sonra bir rahatlık gelmiş olabilir ama ben memnunum. Bir defa iyi mücadele ettiler. Bol da pozisyon bulduk. Bir kornerden gol yedik. Turu garanti edecek bir oyun ortaya koyduk. Belki oyuncu 'Nasıl olsa kazanırız' diye düşünmüş olabilir ama ben memnunum" ifadelerini kullandı.

"Dört kişinin dinlenmesi ve üç kişinin değişmesi lazım diye düşündük," diyen tecrübeli antrenör, "Luyindama gibi bazı oyuncularımızın da oynamaya ihtiyacı vardı. Bu tür rotasyonları zaman zaman yapmak zorundayız. Bugünkü mesele turu geçmekti. Kazasız belasız atlattık şükür ki" yorumunu yaptı.

Daha fazla takım

Teknik direktörlük kariyerinin 500. maçına çıktığı ve Galatasaray'ın Avrupa'da 100. galibiyetini elde ettiği hatırlatılan Terim, bundan dolayı hissettiği duyguları ise şu şekilde açıkladı: "Bugün benim teknik direktör olarak 500. maçım. Bunu kelimelerle anlatmak çok zor. Ne kadar gururlu olduğumu söyleyemem. En kısa tanım şu olabilir. İyi ki hayatımda Galatasaray var. Avrupa'da da 100. galibiyet. İkisi bir araya gelmiş. Ne kadar gurur duysam az. Söylerken basit geliyor ama en kısa tanım, hayatımda Galatasaray iyi ki var."