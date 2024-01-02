Fatih Terim'in maçı ne zaman? Panathinaikos'un maçı ne zaman? GOAL Türkiye bildiriyor.

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Galatasaray ve A Millî Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Panathinaikos'un yeni teknik direktörü oldu. Sürpriz bir şekilde aniden Yunan ekibi ile anlaşan Terim, yeşil-beyazlı kulüple 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fatih Terim ne söyledi?

Tecrübeli hoca, Panathinaikos için Yunanistan'a giderken havalimanında ilk açıklamayı yaptı. Deneyimli teknik adam, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Panathinaikos Başkanı ile İstanbul'daki görüşmeleri için şunları söyledi:

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"Karşılıklı elektriğimiz tuttu. Kendisi çok kibar davrandı. Karşısındakini çok mutlu eden, onore eden bir şekilde davrandı. Kendisine teşekkür ederim."

Fatih Terim'in maçı hangi kanalda?

Fatih Terim, Panathinaikos'un başındaki ilk maçına 3 Ocak Çarşamba günü çıkacak.

Panathinaikos,Yunanistan Süper Lig'in 16. haftasında Pas Giannina'yı konuk edecek. Mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Terim'in ilk maçı, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.